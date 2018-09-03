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Arapgir'de alt yapıya devam...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir İlçesi merkezinde 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmaları devam ediyor .  Çalışmanın maliyeti 30 milyon TL.

Arapgir'de alt yapıya devam...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir İlçesi merkezinde 171 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı çalışmaları devam ediyor .  Çalışmanın maliyeti 30 milyon TL.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:03
Arapgir'de alt yapıya devam...

''ALTYAPIYI TAMAMEN YENİLEYECEĞİZ''

İlçelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu: “Akçadağ, Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan İlçeleri merkezindeki çalışmalarımızı tamamladık. İlçe merkezlerinde ki çalışmalarımız kapsamında Arapgir merkezde toplam maliyeti 30 milyon TL olan 171 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızla 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını gerçekleştireceğiz.  2.250 adet abone bağlantısı,1 adet 1500 tonluk depo ve 2 adet 200 tonluk depo inşasını yapacağız. Ayrıca 2.035 muayene ve 4.500 parsel bacası çalışmasını yaparak ilçemizin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Bu kapsamda bin metrelik içmesuyu, 10 bin 971 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. Arapgir İlçesi ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.(Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Arapgir
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