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Arapgir Belediyesi Standına Yoğun İlgi

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Arapgir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Arapgir Belediyesi Standına Yoğun İlgi

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Arapgir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

17 Nisan 2018 Salı 12:20
Arapgir Belediyesi Standına Yoğun İlgi

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda Arapgir Belediyesi standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Yaklaşık 30 ilin katıldığı fuarda Arapgir'in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin tanıtımının yapıldığı stant vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, standı ziyaret eden katılımcılarla tek tek ilgilenirken, vatandaşlar Arapgir' in mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tadına bakma fırsatı buldu. Fuarda şuana kadar ayrıca 5 binden fazla ziyaretçi de Reyhan Şerbetinin tadına baktı.

Stantlarını ziyaret eden vatandaşlara Reyhan hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Cömeroğlu, Arapgir Belediyesi olarak, ilçelerini en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için çalıştıklarını söyledi.

GÜZELLİKLERİ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Stantlarına olan yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Başkan Cömertoğlu, “12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Malatya ve bölge için çok önemli bir fuar. Bu kapsamda Arapgir'in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin yanı sıra Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk bitki olan Arapgir mor reyhanını ve güzelliklerini en iyi şekilde sergilemeye çalışıyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım FuarıMalatyaArapgir Belediyesi StandıArapgir
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