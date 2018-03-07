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ARALIKLARLA YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Malatya’da yağmur yağışları kendini gösterirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur yağışının devam edeceğini bildirdi.

ARALIKLARLA YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Malatya’da yağmur yağışları kendini gösterirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur yağışının devam edeceğini bildirdi.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:22
ARALIKLARLA YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ve sağanak yağmurlu,Karlıova,Yayladere,Yedisu,Ovacık aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir” denildi.
Açıklamada, “Rüzgarların değişik yer yer güney  yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denilerek meteorolojik bir uyarının ise olmadığı ifade edildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMUYağmur
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