ARALIKLARLA YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu,sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ve sağanak yağmurlu,Karlıova,Yayladere,Yedisu,Ovacık aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir” denildi.

Açıklamada, “Rüzgarların değişik yer yer güney yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denilerek meteorolojik bir uyarının ise olmadığı ifade edildi. busabahmalatya.com