ARALARINDA MALATYA YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuştu. Özelleştirilen şeker fabrikalarının arasında Malatya Şeker Fabrikası’nın olmadığını dile getiren Milletvekili Öznur Çalık, önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanlığı bünyesinde Özleştirme Kurumunun almış olduğu karar çerçevesinde Malatya Şeker Fabrikası’nın olmadığını ifade eden Milletvekili Çalık, şuanda üretimlerine, kar oranlarına bakıldığındaMalatya Şeker Fabrikası’nın çalışan ve üreten bir fabrika olduğunu ve kapatılma aşamasında olmadığını söyledi.

İLKE KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

Milletvekili Çalık, Malatya Şeker Fabrikası’nın üretimini artırdığını dile getirerek, “Bundan sonraki süreçte de, özelleştirme ile ilgili daha önce 2012 yılında gündeme gelmişti ve kapatılma süreci yaşanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla Malatya’daki sivil toplum örgütlerimizle, şeker iş sendikamızla ve rahmetli Ziraat Odası Başkanımız Bayram Polatbaş da dahil olmak üzere bize yapılan taleplerinde, Malatya Şeker Fabrikası’nın kapatılmamasını istemişlerdi. 2012 yılından sonra 5 yıl boyunca, Malatya Şeker Fabrikası hem çalışan işçileri ile hem de yöneticileri ilke kapasitesini arttırdı, üretimini arttırdı. İnşallah, kâr eden hale gelip hem şehrin hem ülkenin üreten değerleri arasına girecektir. Özelleştirme politikalarımız çerçevesinde şuana kadar özelleştirme kararı alınan fabrikalar sisinde bilginizdedir. Malatya Şeker Fabrikası bu fabrikalar içerinde değildir” şeklinde konuştu.