Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.933
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2917
EURO
4.6596

ARALARINDA MALATYA YOK

Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilecek olan şeker fabrikaları arasında bulunmadığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kar oranlarına bakıldığında Malatya Şeker Fabrikası’nın çalışan ve üreten bir fabrika olduğunu ve kapatılma aşamasında olmadığını vurguladı.

ARALARINDA MALATYA YOK

Malatya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilecek olan şeker fabrikaları arasında bulunmadığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kar oranlarına bakıldığında Malatya Şeker Fabrikası’nın çalışan ve üreten bir fabrika olduğunu ve kapatılma aşamasında olmadığını vurguladı.

Busabahgazete
Busabahgazete
24 Şubat 2018 Cumartesi 13:08
ARALARINDA MALATYA YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuştu. Özelleştirilen şeker fabrikalarının arasında Malatya Şeker Fabrikası’nın olmadığını dile getiren Milletvekili Öznur Çalık, önemli açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanlığı bünyesinde Özleştirme Kurumunun almış olduğu karar çerçevesinde Malatya Şeker Fabrikası’nın olmadığını ifade eden Milletvekili Çalık, şuanda üretimlerine, kar oranlarına bakıldığındaMalatya Şeker Fabrikası’nın çalışan ve üreten bir fabrika olduğunu ve kapatılma aşamasında olmadığını söyledi.

İLKE KAPASİTESİNİ ARTTIRDI

Milletvekili Çalık, Malatya Şeker Fabrikası’nın üretimini artırdığını dile getirerek, “Bundan sonraki süreçte de, özelleştirme ile ilgili daha önce 2012 yılında gündeme gelmişti ve kapatılma süreci yaşanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla Malatya’daki sivil toplum örgütlerimizle, şeker iş sendikamızla ve rahmetli Ziraat Odası Başkanımız Bayram Polatbaş da dahil olmak üzere bize yapılan taleplerinde, Malatya Şeker Fabrikası’nın kapatılmamasını istemişlerdi. 2012 yılından sonra 5 yıl boyunca, Malatya Şeker Fabrikası hem çalışan işçileri ile hem de yöneticileri ilke kapasitesini arttırdı, üretimini arttırdı. İnşallah, kâr eden hale gelip hem şehrin hem ülkenin üreten değerleri arasına girecektir. Özelleştirme politikalarımız çerçevesinde şuana kadar özelleştirme kararı alınan fabrikalar sisinde bilginizdedir. Malatya Şeker Fabrikası bu fabrikalar içerinde değildir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 24.02.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
Milletvekiliöznur çalıktan AçıklamaMalatya öznur çalıkÖznur Çalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UCUZ ATLATTILAR
UCUZ ATLATTILAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
YILDIRIM: MALATYA’DA BİR BAYRAM HAVASI VAR
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET
MİNİKLERDEN ASKERE ZİYARET

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim