ARALARINDA MALATYA'DA VAR!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.



Polis ekipleri Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya’da şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda TSK’da halen görevli 12 şahıs, TSK’dan ihraç edilen 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı. TSK’da halen görev yapan 12 şahsın üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde olduğu öğrenildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçen şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.busabahmalatya.com

