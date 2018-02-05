Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

ARALARINDA MALATYA'DA VAR!

Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 

ARALARINDA MALATYA'DA VAR!

Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:18
ARALARINDA MALATYA'DA VAR!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.


Polis ekipleri Adıyaman merkezli İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya’da şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda TSK’da halen görevli 12 şahıs, TSK’dan ihraç edilen 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı. TSK’da halen görev yapan 12 şahsın üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde olduğu öğrenildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçen şahıslar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜT DAĞITILDI
SÜT DAĞITILDI
HACI ADAYLARI DİKKAT!
HACI ADAYLARI DİKKAT!
Gürkan’dan ANESİAD’a ziyaret 
Gürkan’dan ANESİAD’a ziyaret 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim