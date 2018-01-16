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ARAKAN’A YARDIM DEVAM EDİYOR

ARAKAN’A YARDIM DEVAM EDİYOR

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 14:23
ARAKAN’A YARDIM DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerindeki öğrenciler, harçlıklarını Arakan için topladı. Değerler eğitiminde yardımlaşmayı işleyen öğrenciler, harçlıklarını biriktirip bağış yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Melekbaba Semt Konağı’ndaki düzenlenen törenle öğrenciler harçlıklarını Arakan’a ulaştırmak üzere İYİLİKDER’e teslim ettiler. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, “Semt konakları ve eğitim merkezlerimizde bu ay ki Değerler Eğitiminin konusu yardımlaşma idi. Öğrencilerimiz öğretmenlerle birlikte Değerler Eğitiminde yardımlaşmayı faaliyete dönüştürmek için bir yardım kampanyası başlattılar. Ve oluşturdukları bir sadaka kumbarası ile topladıkları harçlıklarını Arakan’da sıkıntı içerisindeki kardeşlerine göndermek istiyorlar. İYİLİKDER vasıtasıyla bağışlarını Arakan’a göndermiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
İYİLİKDER yetkilisi Yahya Dayan ise “Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu projelere öncelik veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ile tüm emeği geçenlere ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Emanetlerini alıp Arakan’daki kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah” diye konuştu.

İHA

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YardımArakanMalatyaBüyükşehirİYİLİKDER Yetkilisi Yahya DayanBu Sabah
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