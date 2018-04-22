Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Erhan B., idaresindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç, Çelikhan-Adıyaman karayolunun 8. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Leyla Yıldırım’a (51) çarptı. Hafif ticari aracın çarptığı Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Erhan B. ise yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Leyla Yıldırım’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. busabahmalatya.com