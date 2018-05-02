Araç Sayısı Bin 5 Adet Arttı

Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 618, minibüs sayısı 11, kamyonet sayısı 197, kamyon sayısı 17, motosiklet sayısı 59, özel amaçlı taşıtların sayısı 3, traktör sayısı 108 artarken; otobüs sayısı 8 azaldı.

MALATYA’DA ORANLAR

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,60 arttı.Bu artış otomobilde yüzde 0,69, minibüste yüzde 0,24, kamyonette yüzde 0,60, kamyonda yüzde 0,33, motosiklette yüzde 0,62, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,67, traktörde yüzde 0,45 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 0,48 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,52 arttı.Bu artış otomobilde yüzde 7,88, minibüste yüzde 0,39, otobüste yüzde 7,92, kamyonette yüzde 6,50, kamyonda yüzde 3,83, motosiklette yüzde 2,02, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,41, traktörde yüzde 5,09 olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 168 bin 32 taşıt içinde 2018 Mart ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 168 bin 32 taşıtın 2018 Mart ayı sonu itibariyle 89 bin 643'ünü (yüzde 53,35) otomobil, 4 bin 617'sini (yüzde 2,75) minibüs, bin 676'sını (yüzde 1,00) otobüs, 32 bin 974'ünü (yüzde 19,62) kamyonet, 5 bin 128'ini (yüzde 3,05) kamyon, 9 bin 566'sını (yüzde 5,69) motosiklet, 453'ünü (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 975'ini (yüzde 14,27) traktör oluşturdu.

22 MİLYON 462 BİN 346 ARAÇ

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 94 bin 588 taşıt içinde otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI ARTTI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde ise yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 8,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 31,6 artış oldu.

Ocak-Mart döneminde 274 bin 784 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 adet arttı.

681 BİN 359 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1) yapılan toplam 681 bin 359 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile motosiklet, yüzde 3,3 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN FAZLA BEYAZ ARAÇ…

Verilen bilgilerde, “Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,8’i dizel, yüzde 25,7’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin yüzde 44’ü 1501-1600, yüzde 27,2’si 1401-1500, yüzde 12,3'ü 1301-1400, yüzde 11,8'i 1300 ve altı, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin yüzde 58,2'si beyaz, yüzde 20,6’sı gri, yüzde 7,2’si siyah ve yüzde 5,1’i kırmızı iken yüzde 9’u diğer renklerdedir” denildi.

