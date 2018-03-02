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ARAÇ SAYISI ARTTI

Malatya’da 2018 Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre bin 76 artarak 166 bin 283'e ulaştı.

ARAÇ SAYISI ARTTI

Malatya’da 2018 Ocak ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre bin 76 artarak 166 bin 283'e ulaştı.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 15:05
ARAÇ SAYISI ARTTI

Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 729, kamyonet sayısı 243, kamyon sayısı 34, traktör sayısı 99 artarken; minibüs sayısı 8, otobüs sayısı 3, motosiklet sayısı 18 azaldı. Özel amaçlı taşıtların sayısında değişim olmadı.

AY BAZINDA

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,65 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,83, kamyonette yüzde 0,75, kamyonda yüzde 0,67, traktörde yüzde 0,42 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,17, otobüste yüzde 0,18, motosiklette yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.  Özel amaçlı taşıtlarda ise değişim olmadı.

YIL BAZINDA

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,56 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,78, minibüste yüzde 0,24, otobüste yüzde 9,92, kamyonette yüzde 6,79, kamyonda yüzde 3,31, motosiklette yüzde 1,75, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,28, traktörde yüzde 5,31 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 166 283 taşıt içinde 2018 Ocak ayında ilk sırada otomobil yer aldı.Trafiğe kayıtlı toplam 166 bin 283 taşıtın, 2018 Ocak ayı sonu itibariyle 88 505'ini (yüzde 53,23) otomobil, 4 bin 620'sini (yüzde2,78) minibüs, bin 685’ini (yüzde1,01) otobüs, 32 bin 641'ini (yüzde19,63) kamyonet, 5 bin 92'sini (yüzde 3,06) kamyon, 9 bin 511'ini (yüzde5,72) motosiklet, 450'sini (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 779'unu (yüzde 14,30) traktör oluşturdu.(Bülten) - busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:09
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Busabah MalatyaAraç 2018Malatya Trafiği
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