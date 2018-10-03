Araç sayısı 180 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 226, minibüs sayısı 15, otobüs sayısı 9, kamyonet sayısı 71, kamyon sayısı 9, motosiklet sayısı 44, özel amaçlı taşıtların sayısı 2, traktör sayısı 32 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE…

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göreyüzde 0,24 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,25, minibüste yüzde 0,32, otobüste yüzde 0,53, kamyonette yüzde 0,21, kamyonda yüzde 0,17, motosiklette yüzde 0,45, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,43, traktörde yüzde 0,13 olarak gerçekleşti

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,62 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 6,63, minibüste yüzde 0,56, otobüste yüzde 5,40, kamyonette yüzde 5,71, kamyonda yüzde 2,69, motosiklette yüzde 3,02, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,06, traktörde yüzde 4,37 olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Trafiğe kayıtlı toplam 170 bin 826 taşıt içinde 2018 Ağustos ayında ilk sırada otomobil yer aldı.Trafiğe kayıtlı toplam 170 bin 826 taşıtın, 2018 Ağustos ayı sonu itibariyle 91 bin 127'sini (yüzde 53,34) otomobil, 4 bin 638'ini (yüzde 2,72) minibüs, bin 697'sini (yüzde 0,99) otobüs, 33 bin 587'sini (yüzde 19,66) kamyonet, 5 bin 189'unu (yüzde 3,04) kamyon, 9 bin 799'unu (yüzde 5,74) motosiklet, 472'sini (yüzde 0,28) özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 317'sini (yüzde 14,23) traktör oluşturdu.

22 MİLYON ARAÇ

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 milyon 770 bin 658 oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 770 bin 658 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



AĞUSTOS AYINDA 63 BİN 752 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 63 bin 752 taşıt içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 34,4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12,4, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 41,1, motosiklette yüzde 26,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,9, traktörde yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 65,5, otobüste yüzde 60,8, kamyonette yüzde 61,4, kamyonda yüzde 56,7, motosiklette yüzde 12,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,8, traktörde ise yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı ocak-ağustos döneminde 551 bin 713 adet arttı.Ocak-ağustos döneminde 697 bin 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 adet arttı.

AĞUSTOS AYINDA 600 BİN 922 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1) yapılan toplam 600 bin 922 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 42,9’u 1501-1600, yüzde 27,7’si 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.



TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 403 bin 932 adet otomobilin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,4’ü gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,3’ü diğer renklerde oldu.