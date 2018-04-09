AP’DEN İTTİFAK SİNYALİ

Adalet Partisi (AP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Kazım Kılıç, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yürütme Üyesi Ünal Tunç, AP Malatya İl Başkanı Koray Karcı ve Parti İl Teşkilat üyelerini ziyaret etti. Önemli açıklamaların yapıldığı ziyarette ilk konuşmayı AP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Özdemir yaptı.

Teşkilatlanma anlamında Malatya il teşkilatını ve teşkilat mensuplarını ziyarete geldiklerini ifade eden Özdemir, buradaki oluşumdan ve yapıdan çok memnun olduklarını ifade etmek istediklerini söyledi.

72 İLDE İL ÖRGÜTLENMEMİZİ TAMAMLADIK

Türkiye’de şu anda sistemin değiştiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Buradaki teşkilat çalışmalarını yerinde görmek varsa eksiklerini tamlamak istedik. Parti olarak bir kongre sürecine hazırlanıyoruz. Haziran ayında yüksek seçim kurulunun hazırlayacağı listede mutlaka Adalet Partisinin ismi olacaktır. Çok yakın bir zamanda Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi bir birliktelik sunmak suretiyle Adalet Partisiyle müşterek hareket edeceklerini beyan ettiler. Bunları bizzat Genel Başkanları bizim Genel Merkezimizde beyan etti. Bu anlamda merkezde olan boşluğu bu ittifak dolduracaktır. Türkiye’de şu anda sistem değişti, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda halkımız bir tercih ortaya koydu. Bu da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Demokratik parlamenter sistem ortadan kalktı en azından bu önümüzdeki yapılacak seçimler için. Bir başkanlık seçimi yapılacak. Adalet Partisi de bütün teşkilatlarıyla şu anda bu seçime hazırlanmakta. Çok diri, çok iri bir şekilde hazırlanmakta. 72 ilde il örgütlenmemizi tamamladık. Şu anda 44 ilde yeterliliğimiz almış ehliyetimizi cebimize koymuş durumdayız. Açıklanan 9 partinin dışında haziran ayında Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak listede Adalet Partisi onuncu parti olarak mutlaka açıklanacaktır. Bunu hem seçim kurulundan aldığımız bilgiler hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından aldığımız bilgiler de teyit ediyor.”

ADALET PARTİSİ TABANI VE KÖKLERİ OLAN BİR PARTİ

Adalet Partisi’nin bir marka olduğunu ifade eden Özdemir, “Bu anlamda buradaki hareketlilikten, buradaki vatandaşın ilgisinden, teşkilat mensuplarımızın, ilçe başkanlarımızın olaya vakıf olmasından ve bu işe dört elle sarılıyor olmasından başta il başkanımız Koray Karcı Bey’i tebrik ediyorum. Çok büyük emek verdiler. Çünkü siyaset meşakkatli iştir, zor iştir. Ailenizden çevrenizden fedakârlık yapmanız cüretiyle bu işe gönül vermek durumundasınız. Takdire şayan bir Malatya gördüm. Malatyalılar zaten bu ülkenin çimentosudur, milliyetçidir, muhafazakârdır. Biz bu anlamda Malatya’yı bütün illerimizi olduğu gibi Malatyalıları da çok seviyoruz. Bu ziyaretten çok memnun kaldık. Adalet Partisi marka bir parti. 12 Eylül 1980 darbesiyle antidemokratik ve hukuksuz bir şekilde kapatılmış diğer siyasi partilerde olduğu gibi fakat Adalet Partisi tabanı ve kökleri olan bir parti. Ve demokrat partinin devamı olan bir parti. Yeniden küllerinden doğmuş Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi içinden çıkmış, onlar da bu ülkede uzun yıllar iktidarlar yapmışlar. Ama Adalet Partisi tekrar merkezde bir boşluk görmüş halkın böyle bir tercihi olmuştur. Siyasi partileri halkın kurup halkın kapatması lazım. Darbeler kapatmaması lazım. Teşkilatlarımızı yerinde görmek il başkanımıza genel merkez olarak bizim yapabileceğimiz bir katkımız varsa bunları sunmak üzere geldik. Malatya’nın bir eksiği olmadığını görmek bizi memnun etti” söylemlerini kullandı.

ADALET PARTİSİ’NİN MALATYA’YA İHTİYACI VAR

Daha sonra söz alan AP Malatya İl Başkanı Koray Karcı ise, “Ben Sayın Mehmet Özdemir Başkanıma, Musa Kazım Başkanıma, Sayın Ünal Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum. Tabi biz bir aileyiz. Bizleri ziyaret ettikleri ve onurlandırdıkları için şükranlarımız sunuyorum. Siyaseti yerinde yapmak lazım. Kendileri de sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Biz her zaman irtibat halindeyiz ama buraya gelerek bizleri onure ettiler. Çalışmalarımızı yerinde gördüler. Biz bu ziyaretlerin her zaman devamını istiyoruz. Bu konuda tüm ekibimizi motive ettiler. Bizlere tecrübeleriyle yol gösterdiler, desteklerini sundular. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Adalet Partisi’nin Malatya’ya ihtiyacı var. biz de bunu kendilerinin tecrübeleriyle vatandaşlara sunmaya çalışıyoruz. Biz olmayan bir durumu var etmeye çalışıyoruz ki, bu konuda Türkiye genelinde çok başarılıyız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi