“Antidemokratik bir girişim”

Başkan Altunkaya şöyle konuştu:

“Türkiye belli dönemlerde darbelerin hemen hemen her türlüsü ile muhatap oldu. 60 darbesi ile başlayan süreç, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 post modern darbesi, 27 Nisan 20017 e- muhtıra ve en nihayetinde 15 Temmuz hain FETÖ darbesi. Bunların hepsinin ortak özelliği milli iradeyi yok edip Türkiye’yi zayıflatmak ve kendi emelleri doğrultusunda Türkiye’de bir müesses nizam oluşturma hedefi gütmüştür.12 Eylül 1980 darbesi de adeta alt yapısı oluşturarak olgunlaştırılmış bir darbedir. Dönemin genelkurmay ikinci komutanının darbe için yaptığı 'şartların olgunlaşmasını bekledik' sözleri bunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Önce milletin çocukları birbirine düşürülmüş komplolarla, provokasyonlarla şiddet ve terör olayları meydana getirilmiş ve daha sonrada güya bunları dindirmek için darbe yapılmıştır.

Her ne kadar 12 Eylül darbesini yapanlar yargılanmış olsa da maalesef hak ettikleri cezalarla çarptırılamamıştır. 38. yıl dönümünde 12 Eylül darbe girişimini ve bugün hayatta olmasalar da o darbenin mimarlarını bir kere daha şiddetle kınıyoruz. Haksız yere idam edilerek ya da ağır işkencelerle öldürülen ülküdaşlarımıza bir kere daha Allahtan rahmet diliyoruz. 12 Eylül darbesinin en büyük mağduriyetlerinden birisini yaşayan şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad mekânı cennet olsun.” (Bülten) busabahmalatya.com