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Antalya’da Malatya rüzgarı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya’da açıldı. Fuara Pütürge Belediyesi kayısı, Pütürge dermanı ve Geven balı, Arapgir Belediyesi ise reyhan çayı ile katılım sağladı.

Antalya’da Malatya rüzgarı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya’da açıldı. Fuara Pütürge Belediyesi kayısı, Pütürge dermanı ve Geven balı, Arapgir Belediyesi ise reyhan çayı ile katılım sağladı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:14
Antalya’da Malatya rüzgarı

TOBB'nin organize ettiği ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın katkısı ile düzenlenen fuara Pütürge ve Arapgir belediyeleri katıldı. Fuara üretici ve talepler anlamında yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerli ve milli ürünlerin tanıtımı noktasında hazırlanan fuardayız. Yöresel ürünler fuarı düzenlendi. Bölge kalkınma ajansımızın katkılarıyla burada yöremize ait ürünler sergileniyor. Malatya kayısısı, Pütürge dermanı ve Geven balı, Arapgir ise Reyhan Çayı ile katılım sağladı. Gerek uluslararası gıda firmaları gerekse Türkiye'de bulunan büyük marketler ile görüşmelerimiz oldu. Bizim yöresel ürünlerimizi kendi raflarında satmalarını talep ettik. Bu yöndeki çalışmalarız fuar boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e aralarında Malatya'nın da bulunduğu 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yöresel Ürünler FuarıMehmet Polat
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