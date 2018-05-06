Anlamlı Gezi Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) bünyesinde etüt rehberlik faaliyetlerine katılan öğrenciler ile öğretmenlerinden toplam 44 kişi tarihin izini sürdü. Malatya’dan otobüsle başlayan yolculuğun ilk durağı İstanbul oldu. İstanbul’daki tarihi ve turistik mekanları gezen öğrenci ile öğretmenler daha sonra Çanakkale’ye geçerek Şehitliği ziyaret ettiler.

ÖMER HALİSDEMİR’İN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

5 günlük gezi programı kapsamında daha sonra Bursa iline geçildi. Bursa’da Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edilerek dualar yapıldı. Bursa Ulucamii’nde namazların kılınmasından sonra Ankara üzerinden Niğde’ye gidildi. Niğde’de 15 Temmuz’un baş kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edildi.

Daha sonra Tuz Gölü gezisinin ardından Malatya’ya gelinerek program tamamlandı. (Bülten)