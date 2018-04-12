ANKETLER, ‘FABRİKALAR SATILMASIN’ DİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şirin Payzın’ın hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programında Türkiye gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkanlık seçimlerinde bağımsız adayların aday olma kriterleri ve noter kanalıyla 100 bin imza toplanması talebinin demokratik olmadığını kaydeden Ağbaba, “AKP kendisinden oy alacağını düşündüğü bağımsız aday ortaya çıkarsa onu engellemek için noter kanalını devreye koyabilir. Bağımsız bir adayın 100 bin imzayı noter aracılığı ile yapmak büyük bir maddi güç gerektirir. Bu işlemi yapacak kişi çok az olur. Doğru da değil. Demokratik de değil. Adaylık ilçe seçim kurulları aracılığı ile yapılabilir. Bu kanal daha demokratik olacaktır” dedi.

“BARAJ SORUNUMUZ YOK”

“Bizim baraj sorunumuz yok. Ancak gelen sistemle birlikte oy oranı düşük partilerin mutlaka ittifak yapması gerekiyor” diyen Ağbaba, “Artık koalisyon dönemi bitiyor, artık baraja ihtiyaç kalmayacak diyorlardı. AKP, MHP ile bir ittifak kurmuş durumda. İttifak neden ortaya geldi. AKP 50 artı 1’i bulmak istiyor, ama barajı kaldırmak istemiyor. Yapılan anketlerin tamamında MHP yüzde 10 barajını geçemiyor. İttifakın ana gerekçesi işte bu sebepler. Biz küçük partilerin ittifak yapmasını, Meclise girmelerini doğru buluyoruz. Seçimler zamanında yapılırsa 1,5 yıl süre var. O dönem biz de ittifakı değerlendiririz. AKP, hem kendisi ittifak yapıyor hem de muhalefeti ittifaka zorluyor. Biz en ufağından en büyüğüne pek çok siyasi partiyle birlikte 16 Nisan Referandumu deneyimi yaşadık. Dünya siyasi tarihine geçen adalet yürüyüşü gerçekleştirdik. AKP tabanı bile adalet yürüyüşünü anlamlı buldu” sözlerini kaydetti.

“HALKIN YÜZDE 82’Sİ ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINA KARŞI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “İttifaklarla ilgili bir önemli tecrübeyi de şeker fabrikalarının özelleştirmesi sürecinde edindik. Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle 20 milletvekilimizle tüm şeker fabrikalarını gezdik.Orada bir kez daha birlikte hareket etme tecrübesini gördük. Şeker fabrikaları 20 Şubat’ta apar topar sonra satışa çıktı. Şeker İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz eylemler, basın açıklamaları, mitinglerin ardından kamuoyunda fabrikaların duyarlılığı arttı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette çıkan sonuca göre halkın yüzde 82’si şeker fabrikalarının satışına karşı çıkıyor. Fabrikaların satışını istemeyen birçok siyasetçi, siyasi parti var, yazarlar var, gazeteciler var” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com