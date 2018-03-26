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ANALİG’den dereceyle döndüler

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) müsabakalarına katılan Malatya takımı Yıldız Kız-Erkek Tekvando Yarı Final Müsabakalarında Erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz, Kızlarda ise 2 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz madalya olmak üzere toplamda 14...

ANALİG’den dereceyle döndüler

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) müsabakalarına katılan Malatya takımı Yıldız Kız-Erkek Tekvando Yarı Final Müsabakalarında Erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz, Kızlarda ise 2 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz madalya olmak üzere toplamda 14...

26 Mart 2018 Pazartesi 14:59
ANALİG’den dereceyle döndüler

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) müsabakalarına katılan Malatya takımı Yıldız Kız-Erkek Tekvando Yarı Final Müsabakalarında Erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz, Kızlarda ise 2 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalya kazandı.

Malatya takımı hem kızlarda, hem erkeklerde ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma şansı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 23 - 25 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız - Erkek Tekvando Yarı Final Müsabakaları yapıldı. 12 İlden yaklaşık 200 sporcunun yarıştığı grup şampiyonasında Malatyalı tekvando sporcuları erkeklerde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz kızlarda 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplamda 14 madalya alarak hem kızlarda hem de erkeklerde ikinci olup, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
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