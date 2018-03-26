ANALİG Atletizm Grup Şampiyonası sona erdi

ANALİG Atletizm Grup Şampiyonası’nda Malatya takımı erkeklerde ikinci, kızlarda dördüncü olarak yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 24 - 25 Mart tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız - Erkek Grup Müsabakaları Olimpik Atletizm Pistinde gerçekleştirilen yarışmalar tamamlandı. 9 ilden 220 kadın ve erkek sporcunun katılığı birbirinden çekişmeli geçen yarışmalar sonunda genel klasmanda Malatya takımı yıldız Kızlarda 50 puanla dördüncü, yıldız erkeklerde 71 puanla ikinci olarak 28 - 29 Nisan tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız - Erkek Grup Müsabakalarında derece yaparak 28 - 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.