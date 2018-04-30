Anadolu Topraklarında ‘Kudüs’

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar açılışına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Öznur Çalık, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, “Ülkemizin yeni kitap fuarlarından birisi olmasına rağmen kısa zamanda büyük bir başarı sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’de yapılan en önemli kitap fuarları arasında gösterilen Uluslararası Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızın bu yılki teması ‘Ah Kudüs’ olarak belirlenmiştir. Fuarımızın onur konuğu ise Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızdır” dedi.

FİLİSTİN’DEN SELAM

Filistin Âlimler Heyeti Başkanı Dr. NevafTekruri, “Size Filistin’den buradaki bütün kardeşlerime selamlar getirdim. Allah bu programınızı bereketli ve hayırlı kılsın” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Gögüs ise, “Filistin davasını zihinde tutmak için bu doğrultuda gidiyoruz” dedi.

“Malatya büyüyen ve gelişen bir şehir ve bu şehrin de her alanda iddiası var” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık,“Eğitim şehri, kültür şehri, sanat şehri Malatya olsun istiyoruz. Bu vesileyle de Malatya’nın belediye başkanları Malatya’nın eğitim, kültür, sanat şehri olması için çok önemli adımlar attılar. Şuan ise uluslararası alanda Kitap Fuarına Malatya ev sahipliği yapıyor. Rabbimizin ilk emri oku ve bu yolda okumalı, öğrenmeli ve tarihe notlar düşmeliyiz. Korkmadan yürümek, çalışmak zorundayız” sözlerini kaydetti.

Vali Ali Kaban da, “Bu kadar çok dönüşüme uğramış bir sektörde kitap fuarını yapmanın amacı, özü itibari ile sadece kitabı getirmek değildir. Kitapları ayağa getirmek için zaten internet siteleri var. O zaman kitap fuarı yapmanın anlamı nedir diye baktığımızda buraya gelen çok değerli kitapları yazan, o kitaplara gönül ve ruhu ile emek veren yazarlarımız ve bunun gençlerimizle buluşması var. İşte bu anlamda bu fuar onu sağlıyor” diye konuştu.

KİTAP FUARI MALATYALILARA YAKIŞIYOR

Fuarın önemine değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Kitap fuarı Malatyalılara yakışıyor. Kitabın esasında Malatyalı gençlerdeki etkisi Malatya’da bulmuş olduğu değer, daha da yaygınlaştırma adına hem ilimizde hem bölgemizde böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Farklı kültürlerimizin Malatya’da yaşaması, Malatya’nın ve Türkiye’nin en büyük zenginliğidir. Bir kentin sahip olduğu kültürel değerlerin gördüğü itibar, hiç kuşkusuz o kentin kültür potansiyelinin ve kültüre yönelik yaklaşıklarının açık bir göstergesidir. Sahip olduklarımızı dünya ekonomi piyasasında değerli kılabilmek için özgün fikirleri, düşünceleri, tasarları üretmek kadar bunları hayata geçirmek bilgiyi gerektiriyor. Onun için bilgi ve hikmeti biz kitaplarda buluyoruz. Kitaplar aslında bizim için önemli. ‘İkra’ ile başlayan bir medeniyete ve dine mensup insanlar olarak o dinin kitabına sahip olan ve o kitabı başucu kitabı olarak her eve getiren koyan ve bu anlamıyla sahip çıkanlar olarak gerçekten biz kitaba ve kitap fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz ve ayrı bir sevinç duyuyoruz. Abbasi Döneminde Bağdat’ta 36 kütüphane olduğu rivayet ediliyordu, maalesef bu kütüphanelerin hepsi de Moğollar tarafından yıkıldı, yakıldı. Bugün de DEAŞ tarafından veya onların uzantıları tarafından, bu medeniyetin değerleri tahrif ediliyor, yakılıyor, yıkılıyor. Bunlara seyirci kalanlar, onları maşa olarak kullananlar, bu medeniyetin çocuklarına karşı operasyon düzenliyorlar” ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, “Operasyonları bozan bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz, yoksa operasyonlarla, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz, bunu hep birlikte 24 Haziran’da karar vereceğiz. Esasında 24 Haziran ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de ümmet için de bir milat. Ve inanın eğer Cumhurbaşkanımız tekrar cumhurbaşkanlığına seçildiğinde göreceksiniz ki ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünün arkasında daha güvenli ve üzerine gidilecek bir cumhurbaşkanını göreceksiniz. Bu medeniyetle bizler kitaba, bilgiye ve hikmete önem veriyoruz. Onun için hikmetle, bilgiyle bakmamız lazım” sözlerini kaydetti.

“DÜNYAYI YÖNETEN KALEM, MÜREKKEP VE KÂĞITTIR”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, “Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kâğıttır’ derler. Molla Cami, Mevlana’dan bahsederken şöyle der; ‘Peygamber değil ama kitabı var.’ Herhalde kitap sahibi olmanın önemi bundan daha güzel ifade edilemezdi. Kitabın sahibi kim, okuyanlardır. Bizde güzel bir söz vardır, ‘Gidemediğin yer, senin değildir.’ Okuyamadığın kitap senin değildir ama okuduğun kitap mutlaka senindir. Türkiye okuyor mu, evet okuyor. Türkiye’de kitap basılıyor mu, evet basılıyor. Marifet iltifata tabidir, zaten kitap okunmasa buraya bu kadar insanlar gelmez. Bu etkinliğin de 7.’si düzenlenmezdi. Okuyanlar daha iyi görüyor, okuyanlar daha iyi düşünüyor, okuyanlar daha iyi karar veriyor, eğitimin de amacı budur. Bu nedenle bu fuar bir eğitim etkinliğidir. Ali ŞirNevai der ki, ‘Güzel Konuşmak iyidir, ama kısa konuşmak mükemmeldir.’ Hiç şüpheniz olmasın Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacak. Ekmek gibi azizleşen dava bu milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmaktır. İnşallah hep birlikte 81 milyonu kardeş bilerek; dilimiz yunusun dili, gönlümüz Mevlana’nın gönlü ve kucağımız da aslan ile ceylanı bir arada tutan Hacı Bektaş’ın kucağı olarak 81 milyonla inşallah çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracağız” ifadelerinde bulundu.

Son olarak sözü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aldı. Kalın, “Bu günlerde malum Kudüs meselesi sadece bir bölgesel mesele değil, aynı zamanda küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs Müslümanların kırmızıçizgisidir. Kudüs bir toprak meselesi değildir, sadece bir etnik gurubun meselesi değildir. Kudüs bir adalet meselesidir, bir vicdan meselesidir. Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Anadolu topraklarında kitabın ve Kudüs’ün bir araya getirilebilmesi ancak böyle güzel bir şekilde taçlandırılabilirdi. Okumak yeryüzündeki hayatımızı, varlığımızı anlamlandırabilecek en önemli eylemlerin başında gelir. Okumayan insan eksiktir, okumayan insan fakirdir, maddi varlığı ne olursa, makamı mevkii ne olursa olsun gerçek zenginlik insanın hariçteki ve nefsindeki, zahirdeki ve batındaki işaretleri okuyabilmesidir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL Busabah Gazetesi