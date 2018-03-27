Ampute Futbol takımı Süper Lig yolunda kader maçına çıkacak

Ampute Futbol 1.Lig 1’inci Grup’ta mücadele edene Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında Antalya ASAT Engelliler Spor Kulübü takımıyla oynayacağı final niteliğindeki müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bulunduğu grupta 25 puanlı Antalya ASAT Engelliler Spor Kulübü’nün ardından 24 puanla ikinci sırada bulunan Malatya temsilcisi, sahasında oynayacağı zorlu müsabakayı kazanarak şampiyonluk yarışında öne geçmek istiyor. Takımın Teknik Sorumlusu Suat Canlı yaptığı açıklamada, Malatya futbol severlere çağrıda bulunarak, destek istedi.

"Kazanan muhtemelen şampiyonluk ipini göğüsleyecek"

Canlı, Süper Lig yolunda en önemli sınavlarına çıkacaklarını belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak, bugüne kadar ortaya koyduğumuz mücadeleyle şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduk. Şimdi geldik en önemli viraja. Bu hafta sahamızda grubumuzun lideri durumundaki Antalya takımıyla karşılaşacağız. Bu maçın önemini anlatmamam gerek yok. Bir tarafta lider, diğer taraftar takipçisi. Kazanan muhtemelen şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Teknik heyette birlikte yer aldığımız arkadaşım Ali Karaoğlan hocamız ile birlikte takımımızı sene başından beri çok iyi çalıştırdık. Futbolcularımız bu maça her anlamda hazırlar. İşin en önemli boyutu ise Malatyalılara düşüyor. Onlardan tek isteğimiz Pazar günü yanımda olmaları. Bu maç şehrimiz açısından da oldukça önemli. Malatyaspor’umuzun taraftar grubu bu maçta bizi yalnız bırakmayacağını söyledi. Sizin aracılığınızla Derebeyleri Taraftarlar Derneği’ne teşekkürlerimiz sunuyorum. Yine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve Kulüp Başkanı Orhan Barman’a şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.