“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”

Şahin, TOKİ bölgesini her zaman ziyaret ettiklerini belirterek, “Sahada kentsel dönüşümle alakalı bir uygulama yapıyoruz. TOKİ bölgesinde şu anda Beydağı’nın yamaçlarında yer alan Fırat, Beydağı Mahallesi’nde geçmişte bir düzenleme yapılmaya gayret gösterildi. Cumhurbaşkanımızın da özellikle Malatya için, diğer illerde fiyat tespiti yapılırken yüzde 40 daha aşağısını vatandaşımıza verecek. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin gerçekten Malatya’ya olan bir armağanıydı” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com