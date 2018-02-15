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“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Beydağı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Amacımız sorunlara neşter vurup, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek” dedi.

“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Beydağı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Amacımız sorunlara neşter vurup, vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek” dedi.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:31
“Amacımız sorunlara neşter vurup, sorunları çözmek”

Şahin, TOKİ bölgesini her zaman ziyaret ettiklerini belirterek, “Sahada kentsel dönüşümle alakalı bir uygulama yapıyoruz. TOKİ bölgesinde şu anda Beydağı’nın yamaçlarında yer alan Fırat, Beydağı Mahallesi’nde geçmişte bir düzenleme yapılmaya gayret gösterildi. Cumhurbaşkanımızın da özellikle Malatya için, diğer illerde fiyat tespiti yapılırken yüzde 40 daha aşağısını vatandaşımıza verecek. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin gerçekten Malatya’ya olan bir armağanıydı” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa ŞahinBEYDAĞI MAHALLESİMalatya
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