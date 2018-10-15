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“Amacımız Malatya’yı tanıtmak”

“Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı” sinema filmi ile Malatya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına önemli bir destek vermeyi amaçlayan Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı, “Amacımız Malatya’yı tanıtmak” dedi. 

“Amacımız Malatya’yı tanıtmak”

“Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı” sinema filmi ile Malatya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına önemli bir destek vermeyi amaçlayan Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı, “Amacımız Malatya’yı tanıtmak” dedi. 

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:40
“Amacımız Malatya’yı tanıtmak”

‘Türk Sinema ve Televizyonunda Aile’ konulu sempozyuma katılan Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı ile Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan, burada katılımcılarla uzun süre sohbet etti. 
Malatya Uluslararası Film Festivali Genel Koordinatörü Mustafa Gürbüz ile bir araya gelen ikili sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Bölükbaşı ve Doğan özellikle Malatya’nın tanıtımı noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı Gürbüz’e teşekkür ettiler. 
Gürbüz ise görevinin Malatya’yı en iyi şekilde tanıtmak olduğunu dile getirerek ‘Şuan da “Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı” dahil olmak üzere 2019 yılında Malatya’da 3-4 film çekilecek, ancak bütçe olarak hiçbiri sizinkine eş değer değil” diyerek başarılar diledi. 
Bölükbaşı ise burada yaptığı açıklamada “Bizlerin âmâcıda sinemaya yeni bir soluk getirip bunun akabinde başta Malatya olmak üzere diğer illerdeki tarihi ve kültürel mekânları tanıtmak” ifadelerine yer verdi. 
Birçok filmde yan rollerde oynayan ve oldukça beğeni toplayan Ekmek Teknesi’nin ‘Ölü’sü karakterini oynayan Mehmet Usta ile de bir araya gelen genç girişimciler, sinema üzerine uzun uzun sohbet ederek film projesi hakkında konuştular. 
Usta, genç girişimcilere toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Sinema sektörü bambaşka bir dünya ve dünya ya adım atarak büyük bir cesaret örneği gösteriyordunuz. Projeniz oldukça sağlam ve çok iyi işler yapacağınıza inanıyorum” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 15.10.2018 17:42
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