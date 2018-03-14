''AMACIMIZ FUARIN TANITIMINA KATKI SUNMAK''

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında bu yıl 8. Düzenlenecek “En Güzel Kuzu Yarışması” hakkında bilgi veren yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Asıl amacımız ortak değerimiz olan Malatya’mızda 12’ncisi düzenlenecek olan Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarının katılımcı ve fuar anlamında bölgenin en güzel, kapsamlı fuar olmasına destek olmak ve fuarın tanıtımına katkı sunmaktır” dedi.

Bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Hayvancılık ve Gıda Fuarı, yine bir “En Güzel Kuzu Yarışması”na ev sahipliği yapacak. Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa düzenleyecek olan etkinlikler hakkında birliklerinde dün bir basın açıklaması yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, düzenlenecek olan etkinliklere tüm Malatyalıları beklediğini söyledi.

YETİŞTİRİCİLERİMİZE MESAJ ATTIK

Ön elemeden sonra 30 kuzunun finale kalacağını dile getiren Başkan Akın, “Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı etkinlikleri kapsamında Birlik olarak yapacağımız bu etkinliklerimize herkesi bekleriz. 8. En güzel kuzu yarışması ön elemeleri başlamış olup Mart ayının sonuna kadar devam edecek.Bununla ilgili tüm yetiştiricilerimize mesaj attık. Ön elemeden sonra finale 30 kuzu kalacak.Bunlarda fuar alanında yarışacaklar” diye konuştu.

KIRKIM YARIŞMASI OLACAK

Amaçlarının fuara katkı sunmak olduğunu kaydeden Başkan Akın, şunları ifade etti:

“Yine bu yıl ilk olarak yapacağımız ‘1. Kırkım Şenliği’ kapsamda yüzde100 hibeli DAP Projesi destekli 50 adet kırkım makinesi programa katılan, hayvanı olan üyelerimize kura ile dağıtılacak. Ayrıca 10 yetiştiricimiz arasında kırkım yarışması olacak. Dereceye girenler ödüllendirilecek. Aksi bir durum olmazsa Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı katkıları ile yerel sanatçılar yer alacak. Yine aynı gün içerisinde yaylacı yetiştiricilerimize yönelik kura ile Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tarımsal hizmetler Dairesi Başkanlığı katkıları ile yüzde100 hibeli güneş enerjisi, farkındalık panel dağıtım programı yapılacak. Burada asıl amacımız ortak değerimiz olan Malatya’mızda 12’ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarının katılımcı ve fuar anlamında bölgenin en güzel, kapsamlı fuar olmasına destek olmak ve fuarın tanıtımına katkı sunmaktır. Birçok etkinliğin, yarışmanın olacağı fuarımıza Genel Başkanlarımız Bölge Başkanlarımız Birlik Başkanlarımızı da davet ettik, kendilerini ve tüm vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi