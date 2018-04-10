''AMACIMIZ, ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEMEK''

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediği Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Temel Eğitim Toplantısı dün gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen eğitim programına TESK Eğitim ve Planlama Müdürlüğü Eğitim Planlama Uzmanı Zeynep Gazioğlu Kayacı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek, İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman ve oda başkanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, toplantının gayesinin çocuk işçiliğiyle ilgili olduğunu belirterek, programın Malatya ve ülkeye başarılar getirmesini diledi.

YAPACAĞIMIZ BİR DİZİ FAALİYET VAR

UNICEF’le bir protokol imzaladıklarını kaydeden TESK Eğitim ve Planlama Müdürlüğü Eğitim Planlama Uzmanı Zeynep Gazioğlu Kayacı da, “UNICEF’le beraber 5 Eylül 2017 tarihinde bir protokol imzaladık. Buna göre yapacağımız bir dizi faaliyet var. Bu faaliyetleri 31 Aralık 2018 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Programın dayanağı uluslar arası mevzuatımız, aynı zamanda ulusal mevzuatımız 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Ulusal İstihdam Stratejisi. Temel amacımız çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlamak, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak. İşyeri temelli mekanizmalar sayesinde çocuk işçilerin izlenebilmesi bir taraftan, bir taraftan da çocuk işçileri ve ailelerinin sosyal koruma sistemlerine yönlendirebilmesi. Çocuk işçiliği riski taşıyan çocukların mesleki ve teknik eğitimi ve çıraklık eğitimi veren okullara yönlendirilmeleri. Çırak çalıştıran iş yerlerimizde de çırakların çalışma koşullarının iyileştirilmesi” diye konuştu.

EN AZ 500 İŞYERİNİN ZİYARETİ VAR

Programın 2 ana hedefi olduğunu açıklayan Kayacı, şunları ifade etti:

“Programın 2 ana hedefi var. Birincisi çocuk işçilerinin en yaygın olduğu 10 ilde bizim birliklerimizin, İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık gruplarının kapasiteleri artırılacaktır. İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık grupları aslında bize özel bir yapı. Ve şu anda ülkemizde kamu niteliğine haiz bir Sivil Toplum Kuruluşunda bu şekilde bir denetleme ve rehberlik mekanizması yok. İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık gruplarının kapasitelerini güçlendirmek amacıyla destek sağlanacak. Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla işverenlere birtakım eğitimler sağlanacak. 2. hedefimiz çocuk işçilerinin yerel düzeyde Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarına, meslek eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri. Çalışan çocukları da çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birtakım düzenlemeler yapılması. Çocuk işçiliği programını 10 ilde uyguluyoruz. Bu iller Hatay, Urfa, Gaziantep, Malatya, Mersin, Adana, Ordu, Ankara, Manisa ve İzmir. Program 2 ana faaliyet alanına sahip birincisi farkındalık artırma faaliyetleri, işverenlere yönelik temel eğitim programı, iş yerleri ziyareti 10 ilde en az her ilde 50 işyeri olmak üzere en az 500 işyerinin ziyareti var.”

Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi