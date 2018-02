“ALTYAPI” SERGİSİNE ZİYARET

Malatya’da gerçekleştirilen ciddi bir değişim ve dönüşüm olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzle, bütün ilçelerimiz başta olmak üzere şehrimizin altyapısını önemli yatırımlar yapıyoruz. 2071 yılını hedef alan yatırım programı ve stratejik planlar hazırlıyoruz. İlçelerimizin altyapısını yenilemekle birlikte Malatya’ya 100 yıl hizmet edecek altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. Hedefimiz; içmesuyumuzu kaynaktan musluğa ulaşana kadar kontrol altına alabilmek, denetimini ölçümünü yapabilmek, sağlıklı suyu vatandaşlarımıza içirmektir. Şuan merkezimizde 1.700 kilometre içmesuyu hattı var. Bunların büyük çoğunluğu sağlığa zararlı hale gelmiş. Önceliğimiz kullanım ömrünü yitirmiş boruların altyapısını yenilemek oldu. Asbest boruların tamamının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürüttük. Şuan altyapıda 120 kilometrelik eskimiş asbest boru hattı var. Bunların dışında daha eski plastik ve pik borular vardı. Bunların hepsini yok sayarak yeniden bir sistem oluşturduk. İzole edilmiş bölgelerimiz var. Özellikle altyapısı çok yıpranmış, kayıp kaçağın yoğun olduğu bölgelerde ki altyapı çalışmalarını tamamladık. Altyapı yatırımları hizmet olarak görülmeyebilir. Ama ana merkez içmesuyu hattına 400 milyonluk bir yatırımı MASKİ ile başlatmış olduk. Bunun yaklaşık yüzde 40’lık kısmını tamamladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sergide hemşehrilerimizin MASKİ neden böyle bir yatırıma girdi, neden bu kadar yoğun çalışma içerisinde olduğunu görebilir” sözlerini kaydetti.

100 YILLIK ALTYAPI YATIRIMI

Malatya'nın eski altyapısında hangi malzemelerin olduğu, yeni altyapısında hangi malzemelerin kullanıldığını sergileyen MASKİ standını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, "Sayın Belediye Başkanımızın mihmandarlığında MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Malatya'mız için yapmış olduğu çalışmaların sergisini gezdik. 2 ay önce MASKİ'yi ziyaret ettiğimizde Malatyalı hemşehrilerimizin sağlıklı suya erişimi için Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu dayanıklı altyapı hizmetlerini yerinde gördük. SCADA Sistem Odası, Ambarı, Laboratuvarıyla yapılan çalışmaları inceledik. Türkiye'de ilk kez bu kadar donanımlı su kontrol laboratuvarı ile karşılaştık. Ben bile bu mekânı ilk kez görüyorsam Malatyalı hemşehrilerim hiç görmüyor ve bilmiyordur dedim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde tabiri caizse suyun hastanesini yapılmış. Her yerde her an suyun kontrol edilmesi için çalışmalar yapılmış. SCADA sistemi ile sağlıklı suya kavuşmak için suyun her an kontrolü sağlanıyor. Kayıp kaçakları kontrol ediliyor, aksayan yönleri orada anında tespit ediliyor. Suyun analizlerini yapmak ve sağlıklı su içitebilmek için çok güzel yatırımlar yapılmış. Teknolojiye dayalı anında görüntülerle kayıp kaçağın tespit edileceği bir sistem kurmuşlar. Ambarda kaldırılabilme imkânı olmayan devasa borular var. Çok kaliteli malzemeler burada muhafaza ediliyor. 1950'li yıllarda Alman firmalardan getirilen borularla Malatya'nın altyapısı kurulmuştu. Sonradan yapılan değişimlerde özellikle asbest boruların kullanılması bizi ciddi manada rahatsız ediyordu. Eski altyapıda kullanım ömrünü tamamlamış borular ve kayıp kaçak oranları çok yüksekti. Bu sorunların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalar yapıyor. Belirledikleri strateji çerçevesinde ilçelerin ve Malatya merkezin içmesuyu altyapısı tamamen yenileniyor. Gerçekleştirilen bu altyapı yenileme çalışmalarına yaklaşık 300 milyonluk harcama yapılmış. Planlanan yatırımlarla birlikte 400 milyonluk harcama yapılacak. Bu rakam Malatya'nın hükümetten aldığı 2 yıllık bütçeden bile daha fazla. Malatya'ya 2 yıllık harcanan bütçeyi yerin altına gömüyorlar. Ne için? Geleceğimizi teminat altına almak, millete sağlıklı suyu eriştirmek için" ifadelerine yer verdi.