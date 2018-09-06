ALTYAPI, CBS İLE KAYDEDİLİYOR

Sistem hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Malatya’daki tüm bölgelerde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarına ait verileri dijital ortama aktardıklarını belirterek, “Sistem sayesinde her türlü altyapı ve üstyapı tesislerinin konum ve nitelik bilgilerini ilişkilendirilerek paylaşıma sunuyoruz. CBS, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Kentin altyapısına hakim olmanın yolu kente ait her tür bilginin yöneticiler tarafından bilinmesinden geçmektedir. Kente ait alt ve üst yapıların bilgileri MASKİ-CBS’ye girilmektedir. Bu veriler üzerinde çeşitli değerlendirme ve sorgulamalar yapılarak yöneticilerin bilgi ve tedbir almaları sağlanmaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlarla (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) koordineli çalışarak veriler güncel tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.

ANALİZLER YAPILIYOR

Mumcu, “Şehirde birçok kazı kurumunun olduğu ve bunların özellikle kendileri dışındaki kurumların alt yapı verilerine ihtiyaç duyduğu görülmüştür. MASKİ-CBS ile kurumların bu verilerden faydalanmaları ve kazı çalışması esnasında alt yapılarımızın zarar görmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. MASKİ-CBS şahsa dayalı ve mahkûm olan bilgi anlayışının terk edilerek bilginin tekelleşmesini ortadan kaldırmaktadır. Coğrafi veriler ulusal standartlarda üretilerek, ihtiyaç duyan tüm birim ve kurumlara sunulmaktadır. Malatya’nın tüm merkez ve kırsal alt yapısının bilgilerini tutan MASKİ-CBS ile birlikte yapılan yatırımlar daha sağlıklı bir şekilde takip edilmektedir. Malatya merkez ve kırsal bölgelerde bulunan hatların durumu hakkındaki tüm veriler dijital ortama aktarılıyor. Malatya’nın herhangi bir bölgesine gidildiğinde orada bulunan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının durumu ve bilgilerine ulaşılması ve artan nüfus karşısında çeşitli analizler yapılabilmektedir. MASKİ-CBS ile tüm ekiplerimiz hem daha seri ve daha hızlı çalışabilecek hem de sahaya hakimiyetleri artıyor” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com