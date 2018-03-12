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ALTUNKAYA MESAJ YAYINLADI

BBP Malatya Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Ercan Altunkaya 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

ALTUNKAYA MESAJ YAYINLADI

BBP Malatya Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Ercan Altunkaya 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:26
ALTUNKAYA MESAJ YAYINLADI

Altunkaya mesajında, “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür.
Milli marşlar, milletlerin birliğini ve aynı istikamette tek bir bayrağın altında yaşamamızı sağlayan temel unsurlardır. İstiklal Marşı, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, her mısrasıyla milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com 

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