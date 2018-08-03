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Altın Kemer Malatya’nın oldu

Elazığ’da İkincisi düzenlenen 8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu.

Altın Kemer Malatya’nın oldu

Elazığ’da İkincisi düzenlenen 8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:37
Altın Kemer Malatya’nın oldu

Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, 27 Temmuz tarihinde ikinci Şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Şampiyonası Elazığ’ın Baskil İlçesinde düzenlendi.

8 ilden 16 sporcunun katıldığı Şehit Fethi Sekin Muay Thai Altın Kemer Turnuvasında Malatya Anadolu Kaplanları Spor Kulübü Sporcusu Eyüp Dilek 60 kiloda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Eyüp Dilek ve antrenörü Murat Tan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ziyaretten ve Eyüp Dilek’in başarısından dolayı memnuniyetini dile getirerek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Altın KemerMalatyaElazığEyüp Dilek
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