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ALTIN DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,10 lira oldu. Altın düşüşe devam ediyor.

ALTIN DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,10 lira oldu. Altın düşüşe devam ediyor.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 11:44
ALTIN DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

161,90 liradan alınan 24 ayar külçe altın 162,10 liradan, bin 67 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 85 liradan, 147,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 151,50 liradan, bin 43 liradan alınan lira ziynet bin 63 liradan, 521 liradan alınan yarım ziynet 531 liradan ve 261 liradan alınan çeyrek ziynet 266 liradan satılıyor.

Altındaki söz konusu durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın geçen yıl çok yükseldi. Bu yıl ise özellikle son zamanlarda düşüş yaşıyor. Önümüzdeki günlerde de bu düşüşün devam etmesi bekleniyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 3,81 liradan, euro ise 4,7070 liradan dün güne başladı. 3,8080 liradan alınan dolar 3,81 liradan, 4,7050 liradan alınan euro ise 4,7070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8210 liradan, euro ise 4,7030 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 288,46 puanlık artışla 117 bin 234 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi de yüzde 0,76 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatDüştü
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