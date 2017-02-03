Malatya’da Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünce yapılan alt geçitler trafiği rahatlatsa da isimleri trafik kazaları ve intihar olayları ile anılır oldu. Örnek olarak, Sanayi Kavşağı’na 2008 yılında yapılan ve toplam uzunluğu 520 metre olan alt geçidin sicili bayağı kabarık. Alt geçidin çevresindeki korkulukların alçak olması bazı intihar olaylarının yaşanması için tabiri caizse uğrak nokta oluyor.

S.T. HAYATINI KAYBETTİ

Bu anlamda, 27 Aralık 2015 yılında ilk olarak 28 yaşındaki A.S. isimli vatandaş maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girmiş ve alt geçit üzerinden geçerken aniden intihara karar verip korkuluklardan aşağı sarkmış, polisler tarafından zorla ikna edilmişti. O günden bugüne kadar alt geçitlerin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Korkuluklarının alçak, yüksekliğinin fazla olan alt geçitte dün de 1984 doğumlu S.T. isimli bir vatandaş Sanayi Kavşağı’ndaki alt geçidin üzerinden yola atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen S.T. isimli vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bu durum alt geçitlerdeki güvenliğin sorgulanmasına neden oldu.

İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2006 yılında yaptırılan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi’nde de geçtiğimiz aylarda bir intihar gerişimi oldu. Ailevi sebeplerden dolayı altgeçidin üstünden atlamak isteyen bir vatandaş, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edildi. Malatya’da bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alınabilir soruları merak edilirken, alt geçitler çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınıp alınmayacağı ise tartışma yaratacak gibi.

Bununla birlikte, altgeçitler sadece intihar olayları ile değil trafik kazaları ile de anılıyor. Kavşak noktalarda meydana gelen kazalarda, altgeçitlerin üzerinde yeterli bariyer olmadığı için ölümlü sonuçlardan korkuluyor ve bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor.

MUTLU SARIGÜL