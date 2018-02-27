ALT SIRALARDAN BAŞIMIZI KOPARDIK

“Amacımız alt sıralarla aramızdaki puan farkını iyice açıp üst sıralara doğru tırmanmaktı. Bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için mutluyuz.” dedi.Süper Lig’in 23. haftasında sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci sürüyor. “Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Camia olarak galip geleceğimize inanıyorduk. Bunun için oyuncularımız saha içerisinde yardımlaşarak ellerinden geleni yaptılar. Maçın kırılma anlarında üzerlerine düşeni çok iyi yaptılar. İlk golü bulduktan sonra daha disiplinli ve organize gelişen ataklarla oynamaya başladık. Rahat ama ciddiyetten kopmadan mücadelemizi sürdürdük. Amacımız alt sıralarla aramızdaki puan farkını iyice açıp üst sıralara doğru tırmanmaktı. Bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için mutluyuz. Rakibin bulunduğu konumun bizi ilgilendirmediğini oyuncularımız ile maçtan önce sürekli konuştuk. Bu tür maçları oynamanın farklı zorlukları da var. Motivasyon anlamında zor. Direkten dönen bir şutumuz var, verilmeyen bir penaltımız var. Daha farklı olabilirdi ama bu galibiyet de bizim için şık oldu. Skor ne olursa olsun kazanmak bizim için önemliydi. Aynı oyunu Konyaspor maçın da sergilersek puan ya da puanlarla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.