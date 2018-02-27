Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118795
ALTIN
162.328
DOLAR
3.7888
STERLİN
5.2794
EURO
4.6670

ALT SIRALARDAN BAŞIMIZI KOPARDIK

Karabükspor’u mağlup ederek ligdeki puanını 31’e çıkaran Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı,

ALT SIRALARDAN BAŞIMIZI KOPARDIK

Karabükspor’u mağlup ederek ligdeki puanını 31’e çıkaran Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı,

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 10:57
ALT SIRALARDAN BAŞIMIZI KOPARDIK

“Amacımız alt sıralarla aramızdaki puan farkını iyice açıp üst sıralara doğru tırmanmaktı. Bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için mutluyuz.” dedi.Süper Lig’in 23. haftasında sahasında lig sonuncusu Karabükspor’u 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci sürüyor. “Bizim açımızdan çok iyi bir maç oldu. Camia olarak galip geleceğimize inanıyorduk. Bunun için oyuncularımız saha içerisinde yardımlaşarak ellerinden geleni yaptılar. Maçın kırılma anlarında üzerlerine düşeni çok iyi yaptılar. İlk golü bulduktan sonra daha disiplinli ve organize gelişen ataklarla oynamaya başladık. Rahat ama ciddiyetten kopmadan mücadelemizi sürdürdük. Amacımız alt sıralarla aramızdaki puan farkını iyice açıp üst sıralara doğru tırmanmaktı. Bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımız için mutluyuz. Rakibin bulunduğu konumun bizi ilgilendirmediğini oyuncularımız ile maçtan önce sürekli konuştuk. Bu tür maçları oynamanın farklı zorlukları da var. Motivasyon anlamında zor. Direkten dönen bir şutumuz var, verilmeyen bir penaltımız var. Daha farklı olabilirdi ama bu galibiyet de bizim için şık oldu. Skor ne olursa olsun kazanmak bizim için önemliydi. Aynı oyunu Konyaspor maçın da sergilersek puan ya da puanlarla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatya SporBusabah MalatyaSpor HaberleriAli Ravcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDAN MEHMETÇİĞE DESTEK
9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNİ KAPSIYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim