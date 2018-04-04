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ALPARSLAN TÜRKEŞ UNUTULMADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ UNUTULMADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:29
ALPARSLAN TÜRKEŞ UNUTULMADI

Başkan Kaya, mesajında Türkeş'in vefatının üzerinden 21 yıl geçtiğini anımsatarak, "MHP camiası, büyük Türk milletinin yetiştirdiği ve Türk milletine hizmet etmeyi ömrünün son anına kadar sürdüren merhum genel başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş’i, aramızdan ayrılışının sene-i devriyesinde rahmet minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ne kadar önemli olduğunun bugün daha iyi anlaşıldığını dile getiren Kaya “Hayatı boyunca tavrını hep milletinden, vatanından yana koyan bunu da dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyen böylesi müstesna bir şahsiyeti anmak, ilmek ilmek dokuduğu Milliyetçi Hareketin içinde bir nefer olmak bizler için bir şereftir. Bizler bu inanç ve şuurla, başbuğumuzun bize emaneti olan Milliyetçi Hareketi en iyi şekilde muhafaza ederek, gelecek nesillere aktaracağız. Son nefesimize kadar çizdiği yolda yürüyecek, ifade ettiği ilkelere bağlı kalacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle, milliyetçi, ülkücü camianın yönünü kıble, arkasını Türk milleti olarak belirleyen başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere, ebediyete intikal eden ülkü erlerine bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. Yüce Allah hepsinden razı olsun" ifadelerine yer verdi.busabahmalatya.com 

İHA

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