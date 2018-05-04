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Almanya’dan Malatya’ya Aday Adaylığı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ederken, Almanya'dan da ilk aday adayı AK Parti'den Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği Başkanı Rasim Saka oldu. Malatya'dan aday adaylığını açıklayan ve resmi başvurusunu yapan Saka, Almanya'dan aday adaylığını resmi olarak açıklayan ilk kişi oldu.

Almanya’dan Malatya’ya Aday Adaylığı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ederken, Almanya'dan da ilk aday adayı AK Parti'den Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği Başkanı Rasim Saka oldu. Malatya'dan aday adaylığını açıklayan ve resmi başvurusunu yapan Saka, Almanya'dan aday adaylığını resmi olarak açıklayan ilk kişi oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:30
Almanya’dan Malatya’ya Aday Adaylığı

24 Haziran'da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimleri için adaylık başvuruları devam ederken, Almanya'dan da ilk aday adayı AK Parti'den Malatyalı Girişimciler Derneği Başkanı Rasim Saka oldu. Malatya'dan aday adaylığını açıklayan ve resmi başvurusunu yapan Saka, Almanya'dan aday adaylığını resmi olarak açıklayan ilk kişi oldu.

Saka yaptığı açıklamada, “Avrupalı Türklerin sorunlarını çok iyi bilen bir kişi olarak, yurt dışındaki vatandaşlarımızı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Eğer partim bana bir şans verir milletvekili adayı olursam başta ülkem ve Avrupalı Türkler için elemden gelen her türlü çalışmayı yaparak hizmet vereceğim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde hiç usanmadan bıkmadan var gücüyle çalışacağım” dedi.

Saka'nın aday adaylığını açıklamasının ardından, Amerika, Avrupa ve Türkiye'deki Malatya dernekleri de Saka'ya desteklerini dile getirdiler.

RASİM SAKA KİMDİR?

Avrupa Malatyalı Girişimciler Derneği Başkanı olan Rasim Saka, geçtiğimiz aylarda Dünya Boks Şampiyonu Manuel Charr'ın Türk vatandaşı olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürmüştü. Malatyalı olan Rasim Saka, mali müşavir ve yeminli tercümanlık bürosu ile Almanya'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda da gazeteci olan ve 6 dil bilen Saka, Avrupalı Türklerin sorunlarını sık sık dile getiren ve Hükûmete yakınlığı ile biliniyor. Saka, yurt dışındaki işadamlarının Türkiye'ye ye kazandırılması noktasında da ciddi çalışmalar yapmıştı. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İlknur Çalık ile görüşerek bu projelerin Türkiye'ye kazandırılması noktasında çalışma yapmıştı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Rasim SakaAk PartiAday
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