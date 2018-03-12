ALMAN KADINDAN MEKTUP

Yaklaşık bir ay önce kendisine kargo ile ulaşan cihazı inceleyen Akçer, makaralı teybin kullanma kılavuzuna ulaşmak için kutunun içini araştırdığında üzerinde siyah beyaz bir kadın fotoğrafı olan Almanca el yazısı ile yazılmış bir mektup buldu.

busabahmalatya.com'a konuşan Yıldıray Akçer, şunları söyledi.

Tercümesini yaptırdığımda Alman uyruklu kadının Mehmet isimli Türk sevgilisine 2 şubat 1969'da yazdığı aşk ve sitem mektubunu gördük.

Ayrılık sonrası yazıldığı sanılan mektupta ismi bilinmeyen Alman kadın sevgilisine sitem ediyor. fotoğrafının yanı sıra bir tutam sacının da iliştirildiği mektubunda Alman kadın :'' Neden benim canımı yaktın ? Hiç mi korkun yoktu yaptıklarından?, Sen beni çok yanlış anladın. Üzülüyorum senin benden ayrılmana ''diye yazmış .

Cihazdan ve içinden çıkan mektuptan haberdar olan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, makaralı teyp ve mektubun kısa süre sonra açılacak olan radyo ve gramofon müzesinde sergilenmesi için talimat verdi . Başkan Çakır,'' İsimsiz ama yıllardır varlığını sürdürmüş, Alman kadının Türk Mehmet'e yazdığı gerçekten çok duygulu bir mektup, mektubun ve teybin günümüze çok önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum '' dedi . TAHİR ÖZÇELİK