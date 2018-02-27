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ALİŞAN KAPAKLIKAYA YAZIHAN’A GELİYOR

Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya Yazıhan Kaymakamlığının davetlisi olarak Yazıhan’a geliyor.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA YAZIHAN’A GELİYOR

Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya Yazıhan Kaymakamlığının davetlisi olarak Yazıhan’a geliyor.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:47
ALİŞAN KAPAKLIKAYA YAZIHAN’A GELİYOR

27 Şubat 2018 Salı günü Yazıhan’da öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personellerine yönelik olarak iki ayrı konferans gerçekleştirecek olan Kapaklıkaya, yurtdışında, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde Öğrenmeyi Öğrenme, Liderlik, Beyni Etkin Kullanma, Aile İçi İletişim, Kendine Güven ve Motivasyon konularında eğitim ve konferanslar vermiş bir yazar.Alişan Kapaklıkaya, Yazıhan’da öğrencilere yönelik olarak “Öğrenmeyi Öğrenme”, öğretmenlere yönelik olarak da “İlham Veren Öğretmen” adlı konferansları verecek.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1963 Eskişehir doğumlu. Eğitimci, yazar ve konuşmacı. Uzun yıllar MEB’de öğretmenlik ve üniversitede öğretim görevliliği yapan yazar, yenilik ve farkındalık arayışlarına girmesi sonucu istifa edip, aile içi iletişim ve eğitim pedagojisi alanındaki çalışmalara yönelmiştir. Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancıların sazıyla söylenemeyeceğini anlamış, öğrendiklerini önce kendi hayatına uygulamış, etkili olduklarını anlayınca da deneyimlerini insanlara aktarmaya başlamıştır.

Yayınları:Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı (93. baskı)
Bunları Kimseye Anlatamamıştım (86. baskı)
İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır (72. baskı)
Yüreğime Dokunan Eller (21.Baskı)
Sen Hiç Kendini Yaşadın Mı? (16. baskı)
Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne? (17.baskı)
Aramızda Kalsın (7.baskı)” busabahmalatya.com 

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Eğitimci Yazar Alişan KapaklıkayaYazıhan KaymakamlığıYazıhan
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