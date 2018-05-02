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Alican Ve Kadiruşağı Suya Kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesi Alican Mahallesi ve Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi’nde sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Alican Ve Kadiruşağı Suya Kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesi Alican Mahallesi ve Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi’nde sondaj çalışması gerçekleştirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:16
Alican Ve Kadiruşağı Suya Kavuştu

Alican Mahallesi Muhtarı Lütfi Şahin, “MASKİ Genel Müdürlüğü saniyede 6.5-7 litre su çıkan sondaj çalışmasını mahallemizde gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Alican merkez, Alican Kavak, Alican Kızıldere, Alican Şillan, Alican Tencir, Alican Hüsnepınar mezralarımıza yetecek suyumuz var. Emeği geçen herkese mahallelim ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, “Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Malatya merkezde gerçekleştirdiğimiz Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımız sayesinde merkezde bulunan vatandaşlarımıza su arzında bir sıkıntı yaşamadık. İlçelerimizde ise ihtiyaç doğrultusunda alternatif çalışmalar yaparak sondaj çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; Yazıhan ilçesi Alican Mahallemizde saniyede 7 litre su veren sondaj çalışmamızı ve Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallemizde ise saniyede 1.5 litre su veren sondaj çalışmamızı tamamladık. Sondaj çalışmamız mahallelerimize hayırlı olsun. Malatya’nın tamamına içmesuyu ulaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİAlican MahallesiLütfi ŞahinMalatya
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