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Ali Kara Efendi Dualarla Anıldı

Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi’nde türbesi bulunan Kamil Ali Kara'nın ölümünün 47. yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ali Kara Efendi Dualarla Anıldı

Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi’nde türbesi bulunan Kamil Ali Kara'nın ölümünün 47. yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:58
Ali Kara Efendi Dualarla Anıldı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğlen namazının ardından ise misafirlere yemek ikram edildi. Kara'nın Külliyesi'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına AK Parti Malatya eski Milletvekili Fuat Ölmeztoprak ile Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak'ın yanı sıra Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs, bazı AK Parti Malatya milletvekili aday adayları, İl Müftüsü Ümit Çimen, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, ilçe belediye başkanları,STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Ali Kara EfendiMalatya
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