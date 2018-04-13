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ALABALIK İKRAMI

Malatya Tarım Fuarında Alabalık Yetiştiricileri Birliği tarafından vatandaşlara ızgara alabalık ikram edildi.

ALABALIK İKRAMI

Malatya Tarım Fuarında Alabalık Yetiştiricileri Birliği tarafından vatandaşlara ızgara alabalık ikram edildi.

13 Nisan 2018 Cuma 17:35
ALABALIK İKRAMI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafında organize edilen 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Gıda Fuarı Mişmiş Park Fuar alanında devam ediyor.

12. Tarım Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı etkinlere sahne oluyor. Fuar süresince üretici birlikler tarafından fuara katılan ziyaretçilere çeşitli ikramlar gerçekleşiyor.

Fuarın ikinci gününde Malatya Alabalık Yetiştiricileri Birliği tarafından vatandaşlara ızgara alabalık ikram edildi.

Malatya İli Alabalık Üreticiler Birliği Başkanı Turgay Demir, Malatya Tarım Fuarında 5 yıldır geleneksel olarak vatandaşlara alabalık ikramında bulunduklarını aktararak “Fuarımıza hem katkımız olsun, hem de ayrı bir renk katmak istedik. Vatandaşlarımıza bu güzel ikramı sunmak istedik. Burada bulunan bütün başkanlarıma ve vatandaşlarımıza davete icabet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese afiyet olsun” diye konuştu.

Öte yandan 15 Nisan’a kadar devam edecek fuar her gün saat 10:00 ile 19:00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.busabahmalatya.com 

İHA

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