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 Akın’dan yeni binaya övgü 

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ile tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmalar konuşuldu. 

 Akın’dan yeni binaya övgü 

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ile tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlar ve yapılan çalışmalar konuşuldu. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 17:58
 Akın’dan yeni binaya övgü 

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, Başkan Gürkan’ın takdire şayan çalışmalar yaptığını belirterek, “Malatya'ya çok güzel bir eser örnek bir proje kazandırdılar. Türkiye'de baktığınız zaman onun örneği var mıdır, yok mudur ben hiç görmedim ama ben öncelikli olarak tabi Malatya'da böyle bir yerin olması, böyle bir hizmet binasının özellikle kendi enerjisini dahi üreten bir binanın olduğunu ben rastlamadım. Bu anlamda da kendilerini tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Çünkü bu işlerde biliyorsunuz yapılan hizmeti takdir etmek insanlığın gereğidir. Bundan bazı insanlar rahatsız olabilirler. Çok da önemli değil. Önemli olan burada nedir, hizmetleri takdir edeceksiniz ki tekrar devamları gelsin ve marifette iltifata tabidir. Bu anlamda Sayın başkanımızı ve ekibini tebrik ediyoruz. Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Yeni binalarında yeni hizmetleri ile yeni yapacağı projelerle, özellikle kültür alanındaki yaptığı projelerle, yine altı yap anlamında, asfalt şantiyesinden tutun bütün yapılan hizmetler takdire şayandır. Bunları belki saymak istesek dakikalarca saymamız gerekir. Onun için biz özet olarak kendisine teşekkür ediyoruz bir Malatyalı olarak. Allah hayırlı uğurlu etsin diyoruz” ifadelerini kullandı.


“Olmazsa olmazımız katılımcı belediyeciliktir”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli başkanımızın şahsında tüm Tarım ve Hayvancılık platformunun üyelerini, oda başkanlarını burada görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim belediyecilik anlayışımız içerisinde en temel öğelerimizden bir tanesi olmazsa olmazımız katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyeciliğin temel amacı da sivil toplum örgütleri olsun, sosyal taraflar olsun, sendikalar olsun, meslek kuruluşları olsun, yerel ve kanaat önderleri olsun şehrin değerleriyle şehri yönetme olgusudur. Biz bu anlamda gerek Tarım ve Hayvancılık Platformu olsun, gerek diğer meslek örgütleri olsun, belediye olarak yakın ilişki ve temas içindeyiz. Onların görüş ve önerileri bizim için önemlidir ve manidardır. Bu platformumuz da Malatya’daki çalışmalarıyla göz dolduran, birlik beraberlik anlamında hayvancılığın tekrar köylü nezdinde gündeme gelmesi ve orada bir kişilik, benlik bulması ve bizimde böyle bir derneğimiz var, bu derneğimiz de bizim sorunlarımızla yakınen ilgileniyor anlayışının özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın zihninde böyle bir yapı oluşması, kendilerine böyle bir öz güven kazandırılması, bu dernek ve platformun sayesinde olmuştur. Bu platformun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Çalışmaları takdir ediyorum. Netice itibariyle hükümetimizin önümüzdeki süreç içerisinde hayvancılıkla ilgili teşvikleri, diğer tarım alanlarındaki teşvikleri de yeni paket yasayla birlikte inşallah vatandaşımızın tekrar köye dönüşünün sağlanması noktasında ve köyde tekrar üretimin canlandırılması noktasında önemli bir teşvik unsuru olacağı kanaatindeyim. Ben tekrar değerli misafirlerimizi burada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Tarım Ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan AkınBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN
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