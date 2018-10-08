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Akın’dan üretim vurgusu

Malatya’da küçükbaş hayvancılık üretiminde kalitenin ve verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen ‘soy kütüğü’ çalışmasının bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üretim vurgusu yaptı.

Akın’dan üretim vurgusu

Malatya’da küçükbaş hayvancılık üretiminde kalitenin ve verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen ‘soy kütüğü’ çalışmasının bilgilendirme toplantısında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üretim vurgusu yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
Akın’dan üretim vurgusu

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Malatya’da küçükbaş hayvancılık üretiminde kalitenin ve verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen ‘soy kütüğü’ çalışmasının bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Birlik binasında gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, gönüllü soy kütüğü üyeleri ile ilçe temsilcileri katıldı.

 ‘Soy Kütüğü’ uygulaması ile ilgili sunumun yapılmasından sonra bir konuşma yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, asıl amaçlarının soy kütüğü projesinde çalışmalarının en iyi şekilde yapılması olduğunu söyledi.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kayıtların önemle tutulması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ve verilecek olan eğitimlerin önemine dikkat çeken Başkan Akın, “Yapılabilecek yanlışlıkların minimum seviyede olması ve verim kayıtlarının tutulması noktasında bu toplantıyı gerçekleştirdik” dedi.

DIŞA BAĞIMLI OLURSUNUZ

Su ve gıda olmadan hiçbir canlının yaşayamayacağının altını çizen Başkan Akın, “Tarım ve hayvancılık olmadan dışa bağımlı olursunuz ve ithal edersiniz. Ama siz üretirseniz, ihraç edersiniz. Bu bağlamda, gıda ve su olmadan da hiçbir canlı yaşayamaz. Biz bunu her toplantıda söylüyoruz. Üretim yapmalıyız, üretimi de yaparken tüm yerel yönetici ve idarecilerin, ilgili kurum ve kuruluşların yetiştiricilerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize sosyal anlamda da gerekli çalışmaları ve projeleri yaparak destek olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Toplantıda daha sonra soy kütüğü projesinde yer alan yetiştiricilere, proje ile ilgili teknik personeller tarafından bilgiler verildi. Ayrıca üreticilere verim kayıtlarının tutulması için defter, bakım, besleme ve kayıt tutma sırasında kullanılmak üzere tulum dağıtıldı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
İhsan AkınüretimSoy Kütüğü
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