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AKIN’DAN ROMANYA ÇIKARTMASI

4 günlük Romanya gezisi yaparak orada bir çalışma yapan Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Romanya’dan Malatya’ya damızlık küçükbaş hayvan getirtmek istiyor. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapan ve yetiştiricileri kendileriyle irtibata geçmesi yönünde uyaran Başkan Akın, “Buradaki amacımız Malatya’daki hayvan varlığını artırmak ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.

AKIN’DAN ROMANYA ÇIKARTMASI

4 günlük Romanya gezisi yaparak orada bir çalışma yapan Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Romanya’dan Malatya’ya damızlık küçükbaş hayvan getirtmek istiyor. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapan ve yetiştiricileri kendileriyle irtibata geçmesi yönünde uyaran Başkan Akın, “Buradaki amacımız Malatya’daki hayvan varlığını artırmak ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir” dedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 11:10
AKIN’DAN ROMANYA ÇIKARTMASI

Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya’nın küçükbaş hayvan ırkının geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Romanya’ya 4 günlük bir gezi düzenleyen Başkan Akın, gezi sonrasında bir değerlendirmede bulundu. Yaptığı bir basın açıklamasıyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Akın, bugün açılacak olan Tarım Fuarı’na bir kez daha Malatyalıları davet etti.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak çalışma alanlarımızdan bir tanesinin de koyun ve keçi yetiştiricilerine damızlık anlamında materyal sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Akın, verimi yüksek olan hayvanların üreticilere kazandırılmasını istediklerini söyledi.

SÖZLEŞMELERİNİ YAPACAĞIZ

Malatya’da damızlık çalışması yapacaklarını ifade eden Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Bu anlamda Romanya’da bazı girişimcilerle, şirketlerle, oradaki yetiştiricilerle görüşerek Malatya’mızda da bir damızlık çalışması yapacağız.Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak yetiştiricilerimize et, süt, yavru verimi yüksek olan materyalleri yetiştirişlerimize bankakredileri sağlayacağız. Bunların kredilerini çıkaracağız, sözleşmelerini yapacağız.Bu hayvanların kontrolleri, bütün aşıları yapıldıktan sonra ülkemize, Malatya’mıza özellikle de yetiştiricilerimize bu hayvanları temin edeceğiz. Bu hayvanlardan talep eden yetiştiricilerimizle bir toplantı yapıp, bunları anlatacağız.  İlimizi hayvan sayısının arttırılması noktasında bir çalışma yapacağız bu çalışmamızı bir an önce hayata geçireceğiz. Yetiştiricilerimiz muhakkak bizimle irtibata geçsinler.Bu konuda toplantıyı da muhakkak yapacağız. Toplantıya Ziraat Bankası Müdürümüzü, Romanya’daki Türkiye distribütörünüde çağıracağız. Buradaki amacımız Malatya’daki hayvan varlığını artırmak ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir.”

KURA ÇEKİMİ MÜRACAATLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Başkan Akın, ayrıca bugün başlayacak Tarım Fuarı’ndaki etkinliklerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da katılacağını belirterek, “BugünTarım Fuarı açılıyor.Fuarda bizim 3 tane etkinliğimiz var.Etkinliklerimize Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba da katılacak. Yetiştiricilerimizi de davet ediyorum. Kura çekimi müracaatlarımız devam ediyor. Burada asıl önemli olan şey,yetiştiricilere yüzde 100 hibeli güneş enerjili paneli ve kırkım makinesi dağıtmaktır. Yetiştiricilerimizebir nebze de olsa katkı sunmaktır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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