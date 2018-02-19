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AKIN'DAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 20 Şubat Salı günü saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığıkülliyesinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile Çiftçiler Buluşması programına katılacaklarını açıkladı. Başkan Akın, “Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a taleplerimiz arasında olan çiftçi kredilerinin yapılandırılması ile ilgili dosya hazırladık, ertelenme değil yapılandırılması için talepte bulunacağız” dedi.

AKIN'DAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 20 Şubat Salı günü saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığıkülliyesinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ile Çiftçiler Buluşması programına katılacaklarını açıkladı. Başkan Akın, “Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a taleplerimiz arasında olan çiftçi kredilerinin yapılandırılması ile ilgili dosya hazırladık, ertelenme değil yapılandırılması için talepte bulunacağız” dedi.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:01
AKIN'DAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

Akın, “Bu anlamda DevletimizinZiraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığı ileçitçilere verilenkredilerin, mevcut borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarının yeniden ertelenme yerine, her yıl hasat zamanına getirilipeşit miktarda yılda bir taksit yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması hususunda bildirim yapacağız” diye konuştu.

“Toplamda 5 yada 10 takside bölünerekyapılandırılması ile ilgili bir çalışma yapılması çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz için önemli katkılar sağlayıp, Hükumetimize, milli hasılamıza ve ekonomimize ise önemlidönüşleri olacaktır” diyen Akın, “Çiftçilerin Ziraat bankalarına ve kooperatiflere yüksek miktarlarda borçlarının olduğunu ve bu bağlamda çiftçinin üründen elde ettiği gelirlerin, faizle kabaran borçlarını karşılayamadığını biliyor. Bu anlamda dabu borçların sürekli erteleme yerine toplam borcun yüzde 0 veya yüzde 3 faiz ile yapılandırılması bir zorunluluk olup, hem devletimiz, hazinemiz için hemde bizler için önemli dönüşleri, katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.(Bülten)

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Malatya Tarım Ve Hayvancılık Platformu Ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın20 Şubat Salı Günü Saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığıkülliyesinde Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Ile Çiftçiler Buluşması Programı
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