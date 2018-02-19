AKIN'DAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

Akın, “Bu anlamda DevletimizinZiraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığı ileçitçilere verilenkredilerin, mevcut borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarının yeniden ertelenme yerine, her yıl hasat zamanına getirilipeşit miktarda yılda bir taksit yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması hususunda bildirim yapacağız” diye konuştu.

“Toplamda 5 yada 10 takside bölünerekyapılandırılması ile ilgili bir çalışma yapılması çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz için önemli katkılar sağlayıp, Hükumetimize, milli hasılamıza ve ekonomimize ise önemlidönüşleri olacaktır” diyen Akın, “Çiftçilerin Ziraat bankalarına ve kooperatiflere yüksek miktarlarda borçlarının olduğunu ve bu bağlamda çiftçinin üründen elde ettiği gelirlerin, faizle kabaran borçlarını karşılayamadığını biliyor. Bu anlamda dabu borçların sürekli erteleme yerine toplam borcun yüzde 0 veya yüzde 3 faiz ile yapılandırılması bir zorunluluk olup, hem devletimiz, hazinemiz için hemde bizler için önemli dönüşleri, katkıları olacaktır” ifadelerini kullandı.(Bülten)