Akın, ‘Damızlık Hayvan’ İçin Kolları Sıvadı

Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri BirliğiBaşkanı İhsan Akın, yurtdışı kredili hayvan taleplerini ilgili kurumlara bir toplantıyla anlattı. Küçükbaş hayvan ırkının geliştirilmesi, verimi yüksek damızlıkların Malatya’ya kazandırılması amacıyla birlik binasında gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü İlker Ayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Dr. Selami Aygen, ilçe temsilcileri ve örnek yetiştiriciler katıldı.

Toplantı sonunda konuşan Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik olarak çalışma alanlarından bir tanesinin koyun ve keçi yetiştiricilerine damızlık anlamında verimi, ikizlik oranı yüksek hayvanların yetiştiricilerin talepleri doğrultusunda Ziraat Bankası kredileriyle hayvanların getirilmesi olduğunu söyledi.

SÖZLEŞMELERİ YAPACAĞIZ

“Yapılan toplantıda yaklaşık 50 yetiştiricimiz talepte bulundu, bu müracaat talep sayılarını daha da arttırarak, biran önce yetiştiricilerimize, tüm iş ve işlemleri konusunda yardımcı olarak talep edilen damızlık hayvanları getireceğiz” diyen Başkan Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada aslı amacımız, verimi yüksek olan hayvanların üreticilere kazandırılması, hayvan sayımızın artması, hem üreticinin hem tüketicinin kazanmasıdır. Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimizin asıl amacı yetiştiricilerimize et, süt, yavru verimi yüksek olan materyallerin banka kredileri sağlamak. Bunların kredilerini çıkaracağız, sözleşmelerini yapacağız. Bu hayvanların kontrolleri, bütün aşıları yapıldıktan sonra ülkemize, Malatya’mıza özellikle de yetiştiricilerimize temin yoluna gideceğiz. Biz mesaj atıp bilgilendirme yaptık. Hala haberi olmayan varsa mayısın ilk haftasına kadar yetiştiricilerimiz muhakkak bizimle irtibata geçsinler.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi