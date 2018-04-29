Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000

Akın'da Ak Parti'den Aday Adayı

2004–2009 yılları arasında Malatya belediye başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Eski Malatya Milletvekili Cemal Akın,  24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde  Ak Parti'den Malatya milletvekili  aday adayı oldu. Akın başvurusunu Ankara'da genel merkeze yaptı.

Akın'da Ak Parti'den Aday Adayı

2004–2009 yılları arasında Malatya belediye başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Eski Malatya Milletvekili Cemal Akın,  24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde  Ak Parti'den Malatya milletvekili  aday adayı oldu. Akın başvurusunu Ankara'da genel merkeze yaptı.

29 Nisan 2018 Pazar 14:01
Akın'da Ak Parti'den Aday Adayı

Bu gün saat 17:00 'da Ak Parti Malatya il başkanlığını ziyaret edecek olan Akın'ın aday adaylığı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

TAHİR ÖZÇELİK   -  busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Cemal AkınAk PartiMalatyaAday Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’ya Yakışır Hale Getiriliyor
Malatya’ya Yakışır Hale Getiriliyor
Kitap Fuarı Açıldı
Kitap Fuarı Açıldı
Başkan Vekili Hasan Göğüs'ten Kandil Mesajı
Başkan Vekili Hasan Göğüs'ten Kandil Mesajı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim