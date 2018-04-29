Akın'da Ak Parti'den Aday Adayı

Bu gün saat 17:00 'da Ak Parti Malatya il başkanlığını ziyaret edecek olan Akın'ın aday adaylığı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com
2004–2009 yılları arasında Malatya belediye başkanlığı görevini yürüten Ak Parti Eski Malatya Milletvekili Cemal Akın, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde Ak Parti'den Malatya milletvekili aday adayı oldu. Akın başvurusunu Ankara'da genel merkeze yaptı.
Bu gün saat 17:00 'da Ak Parti Malatya il başkanlığını ziyaret edecek olan Akın'ın aday adaylığı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
TAHİR ÖZÇELİK - busabahmalatya.com