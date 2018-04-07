AKÇADAĞLI MUHTARLAR DARENDE'YE  MİSAFİR OLDU

Akçadağ Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan ‘Bir Meslek Bin Umut’ projesi kapsamında, Çanakkale’ye doğru yola çıkan muhtarlar güzergah üzerinde bulunan Darende ilçesini ziyaret ettiler. Darende Belediyesi tarafından sosyal tesislerde ağırlanan Akçadağlı Muhtarlar, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Eser’e teşekkür ettiler.

Akçadağ Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş burada yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımızla birlikte Çanakkale’ye, bu vatanı bu toprakları bize vatan kılan, yurt kılan gözünü kırpmadan şehadete eren ecdadımızı ziyarete giderken yine bir ecdat yadigarı büyük Mürşid-i Kamil Somuncu Baba Hazretleri Türbesini ziyaret etmek ve aynı zamanda geçerken Darende’yi ziyaret edip Darende’de misafir olmak istedik. Bugün bizi burada misafir eden ve ağırlayan Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve Milliyetçi Hareket Partisi eski Darende İlçe Başkanı Hasan Gazi Şentürk’e teşekkür ediyoruz. Darende’nin güzelliklerini biz görmüştük görmeyenler görsün diyor bütün milleti Darende’deki manevi havayı yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com