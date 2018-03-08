Akçadağ’da Kadınlar Günü kutlandı

Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen programla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Program kapsamında ilçede ikamet eden kadınlar Başpınar Sosyal Tesislerinde ağırlanarak kendilerine karanfil dağıtıldı.

Burada konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak, “Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafiflemesine, paylaşılmasına ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer alması, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir. Millet olarak annelerimizden başlayarak hayatımızdaki bütün kadınlara verdiğimiz değerin asla azalmaması ve yükseltilmesi gerekir. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Akçadağ`ın geleceğine yön verecek projelerimizin oluşturulmasında her zaman kadınlardan destek aldık. Belediyemizde de gerek meclis kadrolarımızda, gerek diğer birimlerde kadınlarımızla hep birlikte el ele görev yapmaktayız. Yapacağımız tüm yatırım ve hizmetlerde kadınların fikir ve önerilerini de her zaman ön planda tuttuğumuzu da kadınlarımız çok iyi bilmektedir. Bu vesile ile ülkemizde ve ilçemizdeki tüm kadınların bu anlamlı günlerini kutluyor, toplumun dinamizmi olan kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Programa Belediye İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Işık ve Osman Aslantaş, Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ile kadınlar katıldı.