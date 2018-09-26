Akçadağ’da filmleri aratmayan operasyon

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, olayın ayrıntıları şu şekilde:“20 Eylül 2018 tarihinde saat 13.30 sıralarında Malatya ili Akçadağ ilçesi Çevirme Mahallesi’nde ikamet eden H.P.’yi telefon ile arayan bir şahıs, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünden aradığını, H.P.’nin kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY tarafından ele geçirildiğini ve şahsın evine ekip gönderdiklerini söyleyerek telefonu kapatmıştır. Aynı gün H.P. isimli şahsın evine giden ve kendisini polis olarak tanıtan erkek bir şahıs evde bulunan değerli eşyaların fotokopisini alacağını söyleyerek 2 bin 205 Euro, 700 TL nakit para ile 1 adet altın bilezik (56 gr) ve 1 adet altın seti (130 gr.) alarak ayrılması sonrasında dolandırıldığını anlayan H.P. Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmiştir.

PLAKA TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcılık olayı ile ilgili mağdur H.P. ile yapılan ilk görüşme sonucu şahısların plakası tespit edilemeyen beyaz renkli bir otomobil ile Akçadağ ilçesi Çevirme Mahallesi’ne geldikleri tespit edilmiştir. Çevrede bulunan kamera kayıtları ve şahısların kullandığı değerlendirilen yol güzergahı üzerinde bulunan Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayda kullanılan beyaz renkli aracın plakası tespit edilmiştir.

BİR OTELDE KALDIKLARI TESPİT EDİLDİ VE…

Yapılan teknik takip sonucunda şahısların Malatya il merkezinde bir otelde kaldıkları, aracın ise Malatya il merkezinde başka bir bölgede saklandığı tespit edilmiştir. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonrası şahıslar kalmış oldukları otelde yakalanmış, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 adet taşlı gümüş yüzük, 1 adet altın küpe, 1 adet çeyrek altın, 2 adet altın bilezik, 1 adet altın kolye, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet altın set, 1 adet 20 Eylül 2018 tarihli 16,716 TL tutarında havale dekontu, 1 adet 20 Eylül 2018 tarihli döviz bürosuna ait 2 bin 205 Euro satım belgesi, 850 Türk Lirası nakit para, 3 adet cep telefonu, Ziraat Bankası ATM’sinden yapılmış bin 800 Türk Lirası tutarında havale dekontu ele geçirilmiş ve şahıslar gözaltına alınmıştır.

6 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI VARMIŞ

Yapılan inceleme ve araştırmada şahısların organize bir şekilde ülke genelinde örgütlü olarak dolandırıcılık faaliyeti gösterdikleri tespit edilmiştir. Örgütün Gürcistan ve Kıbrıs bağlantılarının olduğu ortaya çıkartılmıştır. Gözaltına alınan T.E. isimli şüphelinin sahte kimlik kullandığı, gerçek kimliğinin L.B. olduğu ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, kasten yaralama gibi 20 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu, hakkında halen 6 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edilmiştir.

ÇETE ÜYELERİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Devam eden çalışmalar neticesinde şüphelilere araç temin eden ve haksız kazanç sağlayan R.M. ve E.T. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Organize suç örgütünü Gürcistan’dan yönettiği tespit edilen M.A. ve M.R.E. isimli şahıslar ile Kıbrıs’ta ve Adana ilinde bulunan ve paraların aktarıldığı tespit edilen çete üyeleri F.S ve E.K. isimli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve banka hesaplarına tedbir konulmuştur.

Organize Dolandırıcılık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar 24 Eylül 2018 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş, R.M. ve E.T. isimli şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, D.S. ve L.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir.”