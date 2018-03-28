AKÇADAĞ’DA AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİ

Akçadağ Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin katılımını sağlayarak projeye destek oldu.

Hedefimiz, daha yeşil daha canlı bir Akçadağ sloganıyla kentte ağaçlandırma seferberliği başlatan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ‘Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması projesi’ kapsamında bin 300 çam fidesini toprakla buluşturuluyor.



Proje kapsamında Başpınar Mahallesi Karataşlık mevkinde düzenlenen ağaç dikimi şenliğine, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, proje ortağı Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Proje koordinatörü Başkan yardımcısı Eyüp Işık, Başkan yardımcısı Osman Aslantaş, Başpınar mahalle muhtarı, Öğretmen ve öğrenciler ile Akçadağ Belediyesi müdürleri ve çalışanları katıldı.



Daha yeşil bir Akçadağ için ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, "İklim değişikliğinin en önemli sebebi, yok edilen yağmur ormanları ve fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı miktardaki sera gazıdır. Yeryüzüne güneşten gelen ısı toprak tarafından yansıtıldıktan sonra bu gaz kütlelerinin içerisinde sıkışarak atmosferdeki ısının kalıcı olarak artmasına sebep olur. En çok bilinen sera gazı ise karbondioksittir. Ağaçlar, karbondioksiti emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakırlar. Bu yüzden de ağaç dikmenin önemi büyüktür" dedi. Kazgan, yapılan çalışmaları açıkladıktan sonra, ilk fidanı Başpınar Mahalle Muhtar Mehmet Önal ile birlikte dikti. busabahmalatya.com

