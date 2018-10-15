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Akçadağ’a iki ödül

2018 yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Akçadağ Belediyesi iki dalda ödüle kayık görüldü.

Akçadağ’a iki ödül

2018 yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Akçadağ Belediyesi iki dalda ödüle kayık görüldü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:37
Akçadağ’a iki ödül

Sağlıklı Kentler En İyi Uygulama ödül töreni, İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 71 üye belediyesinin 91 proje ile katıldığı Sağlıklı Kentler Birliği 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama ödülleri sahiplerini buldu.

Akçadağ Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Dünya Mirası Levent Vadisi’ projesi ile Sağlıklı Yaşam Kategorisinde birinci oldu. Akçadağ Belediyesi ayrıca ‘Geri Dönüşüm ve Çevre’ projesi ile de Jüri özel ödüle layık görüldü.

İki projeyle ödüle layık görülen Akçadağ Belediyesinde Başkanı Ali Kazgan’a ödülleri Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel takdim etti.

Büyükşehir il ve ilçelerin değerlendirildiği ödül töreninde Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanlığını yaptığı jüride Bursa eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erdem Sakar, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr.Cengiz Türe, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Gül Sayın Atanur ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar yer aldı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Akçadağ Belediyesiödül
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