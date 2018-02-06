AKÇADAĞ HEYETİ HOLLANDA’YA GİTTİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması Projesi” kapsamında proje sahibi Akçadağ Belediye Başkanlığı çalışanlarından 6, proje ortağı Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneğinden bir ve ilçede yaşayan vatandaşlardan da bir olmak üzere toplam 8 kişi 28 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında Hollanda’da inceleme yaptı.

Proje kapsamında proje ekibi 5 günlük çalışma ziyaretinde projenin en önemli hedeflerinden olan ‘Katı Atıkların Yerinde Ayrıştırılması’ ve’ Sera Gazı Emisyonun Azaltılması’ konularında Hollanda’nın Alkmaar Şehri’nde teorik ve uygulamalı olarak eğitim gördüler. Ekip katı atıkların yerinde ayrıştırılması noktasında ev atıkları ayrıştırma merkezi olan Grofvuil Alkmaar’ı da ziyaret edip gözlemlerde bulundu.

İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLUŞTURACAK

Aynı zamanda sera gazı emisyonun azaltılması için iyi uygulama örneği oluşturacak örnek bir bio-gaz üreten tesisi ziyaret eden proje ekibi ilçeye döndükten sonra hem katı atıkların yerinde ayrıştırılması hem de sera gazı emisyonun azaltılması için görülen iyi örnekleri vatandaşlara, öğrenim gören öğrencilere, muhtarlara ve çiftlik personellerine aktaracaklar.

Hollanda ziyareti hakkında bilgi veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Akçadağ'da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması isimli proje kapsamında Akçadağ ilçemizde yer alan en az bin hane halkının evsel atıklarını yerinde ayrıştırılmasına teşvik edilmesi için eğitimler verilecek. Ayrıştırma poşetleri dağıtılacak bunun yanında ilçede belli yerlere geri dönüşüm evleri bırakılacak. Ayrıca, ilçemizde bulunan 150 çiftlik personelinin bilgilendirilmesi yoluyla sera gazı emisyonunun azaltılması da teşvik edilecek. Okullarda geri dönüşüm ve çevre eğitimi verilecek, yarışmalar düzenlenecek” şeklinde konuştu.

AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ YAPILACAK

Başkan Kazgan, “Okullara da geri dönüşüm kutuları bırakılacak ve ağaçlandırma faaliyetleri yapılacak. Bu çalışma ziyareti sonrasında eğitim gören proje ekibi üyeleri ilçemize döndükten sonra projenin amaçlarının gerçekleştirilmesi noktasında inşallah vatandaşlarımıza, çiftlik sahiplerine, muhtarlara ve özelikle de öğrencilere faydalı olacak şekilde gerekli bilgilendirmeyi yapıp gözlemlerini aktaracaklar” açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com