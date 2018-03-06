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AKÇADAĞ ESNAF ODASINA ŞAHİN SEÇİLDİ

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odasınıngenel kurulu yapıldı. Başkanlığa Fatih Şahin getirildi. Mevcut Başkan Nedim Gökçek ise yeniden aday olmadı.

AKÇADAĞ ESNAF ODASINA ŞAHİN SEÇİLDİ

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odasınıngenel kurulu yapıldı. Başkanlığa Fatih Şahin getirildi. Mevcut Başkan Nedim Gökçek ise yeniden aday olmadı.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 10:04
AKÇADAĞ ESNAF ODASINA ŞAHİN SEÇİLDİ

Genel kurulda divan başkanlığını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin yaptı.Keskin, esnaf ve sanatkar camiasının her zaman ülkenin birliği ve beraberliğinden yana olduğunu ifade ederek, “İyi günde de, kötü günde de her zaman devletimizin, milletimizin yanında durduk. Bundan sonrada aynı durumdayız. Bizim bu duruşumuzdan sıkıntı duyanlar elbette olacaktır. Ancak, biz milletimiz ve devletimiz için, bayrağımız ve ezanımız için doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı’ndan başarıyla döneceğine gönülden inanıyor ve gönülden destekliyoruz. Ülkemizin bekası için mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız” diye konuştu.

Genel kurulda Fatih Şahin ve Hakan Uçar aday oldular.Genel kurul sonucunda, 192 oy alan Fatih Şahin başkan seçilirken, Hakan Uçar ise 90 oy aldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Fatih Şahin başkanlığındaki yönetim kuruluna Mehmet Ülger, Erdoğan Kargun, Mustafa Akgedik, Haydar Kaya, Atıf Bozkurt ve KaffarIşıkgil seçilirken, denetim kuruluna da Mehmet Fatih Cömert, Mulla Ali Kadem ve Ergün Güde getirildi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Akçadağ Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıNedim GökçekŞEVKET KESKİNFatih Şahin
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